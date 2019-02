Le probabili formazioni di Benevento-Cittadella - Tanti out per Venturato

Roberto Venturato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Match d’alta classifica quest’oggi al “Vigorito”, dove il Benevento ospiterà il Cittadella in uno scontro diretto play-off. I sanniti sono reduci dal successo nel derby contro la Salernitana che ha portato a sette i risultati utili consecutivi ed è valso il terzo posto in classifica, mentre il Cittadella viene da due sconfitte di fila contro Cosenza e Spezia che hanno fatto scivolare i granata all’ottavo posto. A dirigere l’incontro sarà il signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano.

COME ARRIVA IL BENEVENTO – Mister Bucchi deve fare a meno degli indisponibili Puggioni, Costa e Di Chiara, mentre Insigne, stringe i denti dopo la sindrome influenzale e rientra tra i convocati. Confermato il 3-5-2, con il terzetto composto da Volta, Antei e Caldirola dinanzi a Montipò. A centrocampo dovrebbero rivedersi Crisetig, Del Pinto e Buonaiuto, ma Tello è tornato arruolabile e potrebbe partire dall’inizio, mentre sugli esterni ci saranno Letizia e Improta. In avanti da valutare le condizioni di Insigne, che potrebbe essere sostituito da uno tra Ricci o Asencio al fianco di Coda.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Diversi assenti per mister Venturato, che deve fare a meno di Scappini, Rizzo, Finotto e Iori, mentre può contare sul recupero di Drudi, Ghiringhelli e Branca. Sarà ancora 4-3-1-2: davanti a Paleari ci saranno Cancellotti, Frare, Drudi e Benedetti, mentre in mediana dovrebbero esserci Settembrini, Pasa e uno tra Branca e Proia. In avanti Schenetti agirà alle spalle della coppia Diaw-Moncini.

Probabili formazioni

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Caldirola; Letizia, Crisetig, Del Pinto, Bonaiuto, Improta; R. Insigne, Coda. A disp.: Gori, Zagari, Maggio, Gyamfi, Tuia, Bandinelli, Tello, Viola, Vokic, Goddard, Ricci, Armenteros, Asencio. All.: Cristian Bucchi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Frare, Drudi, Benedetti; Settembrini, Pasa, Proia; Schenetti; Diaw, Moncini. A disp.: L. Maniero, Parodi, Camigliano, Ghiringhelli, Siega, Branca, L. Maniero, Bussaglia, Panico. All.: Roberto Venturato.