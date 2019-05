Le probabili formazioni di Benevento-Cosenza - Braglia pensa al 4-3-3

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Un venerdì sera tutto da gustare. Il Benevento per consolidare il piazzamento nella griglia dei playoff, il Cosenza invece per inseguirlo. Al "Ciro Vigorito" andrà in scena il primo atto della 35a giornata di campionato, la quartultima della regular season. I ragazzi di Bucchi sono reduci dal colpo esterno in quel di Verona dove hanno travolto 3-0 l'Hellas di Fabio Grosso cogliendo il terzo successo in quattro gare. Una serie più che positiva che sarebbe potuta essere ancora più esaltante se non fosse per la sconfitta interna contro il Palermo precedente al match contro i veneti. Di fronte ci saranno i rossoblu di Braglia che hanno regolato in casa lo Spezia trovando il terzo risultato utile di fila, con due vittorie e un pareggio. I giallorossi sono il terzo migliore attacco del torneo con 51 reti realizzate, alle spalle solo delle due squadre che guidano la classifica - Brescia e Lecce rispettivamente con 66 e 62 gol -. La formazione calabrese è la quarta miglior difesa del torneo con 36 gol incassati mentre la porta Perina è inviolata da tre turni, da 296 minuti. Un solo precedente in cadetteria fra le due formazioni e risale alla gara di andata al "San Vito" che si è conclusa a reti inviolate. In Serie C, C1 e Prima Divisione sono 20 le volte in cui Benevento e Cosenza si sono affrontate in terra campana con dieci successi dei padroni di casa, sette pareggi e tre vittorie calabresi, l'ultima nella stagione 80-81.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - 4-3-1-2 per Cristian Bucchi. Davanti a Montipò dovrebbe rientrare al centro della difesa Volta al fianco di Antei con Maggio, in vantaggio su Gyamfi, sulla destra e Letizia a sinistra. A centrocampo ci sarà Viola mentre le mezzali saranno Del Pinto da una parte e Bandinelli dall'altra. In attacco intoccabile Coda, protagonista assoluto nel successo sul Verona, mentre al suo fianco potrebbe giocare Asencio, che ha scontato il turno di squalifica, con Ricci sulla trequarti.

COME ARRIVA IL COSENZA - Piero Braglia non avrà a disposizione lo squalificato Legittimo e probabilmente potrebbe optare per un 4-3-3. In porta ci sarà Perina mentre in difesa Dermaku, decisivo nel match contro lo Spezia, farà coppia con Capela al centro mentre gli esterni saranno percorsi da Bittante e D'Orazio. In mediana Palmiero giocherà al centro mentre Sciaudone e Bruccini saranno le due mezzali. In attacco Tutino sarà supportato da Embalo e Baez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Antei, Letizia; Del Pinto, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Asencio. A disposizione: Gori, Zagari, Caldirola, Costa, Di Chiara, Tello, Crisetig, Goddard, Improta, Insigne, Buonaiuto, Armenteros.. Allenatore: Cristian Bucchi.

COSENZA (4-3-3): Perina; Bittante, Dermaku, Capela, D'Orazio; Sciaudone, Palmiero, Bruccini; Embalo, Tutino, Baez. A disposizione: Saracco, Idda, Hristov, Mungo, Schetino, Trovato, Garritano, Litteri, Maniero.. Allenatore: Piero Braglia.