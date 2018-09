Le probabili formazioni di Benevento-Foggia - Assente l'ex Iemmello

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB!

Nella 6ª giornata della Serie BKT 2018/2019 il Benevento Calcio del tecnico Cristian Bucchi affronta il Foggia Calcio del tecnico Gianluca Grassadonia presso lo Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento (BN).

COME ARRIVA IL BENEVENTO CALCIO - I giallorossi occupano momentaneamente il 3° posto in classifica con 10 punti (PG: 4 - V: 3 - P: 1 - S: 0 - GF: 11 - GS: 5 - DR: +6) e, nell'ultimo turno, hanno vinto contro il Cittadella fuori casa (AS Cittadella vs Benevento Calcio 0-1, 25 settembre 2018).

Bucchi, in vista della gara interna contro il Foggia, non può disporre dei seguenti calciatori infortunati: il centrocampista slovacco, classe '93, Martin Bukata; l'attaccante, classe '98, Biagio Filogamo; ed, infine, il difensore, classe '90, Alessandro Tuia.

In virtù di tali defezioni, il Benevento dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3 con Christian Puggioni in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Christian Maggio, Massimo Volta, dal franco-camerunense Jean-Claude Billong e Gaetano Letizia. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato dal colombiano Andrés Felipe Tello Muñoz, Nicolas Viola ed Antonio Nocerino. In attacco, invece, agirà il tridente composto da Roberto Insigne, lo spagnolo di origini brasiliane Raúl José Asencio Moraes e Riccardo Improta.

COME ARRIVA IL FOGGIA CALCIO - I rossoneri, che attualmente occupano il 19° ed ultimo posto in classifica con -2 punti (PG: 5 - V: 2 - P: 0 - S: 3 - GF: 8 - GS: 10 - DR: -2), sono reduci dalla vittoria contro il Padova in casa (Foggia Calcio vs Calcio Padova 2-1, 26 settembre 2018).

Grassadonia, che per la sfida esterna contro il Benevento dovrà fare a meno dell'attaccante, classe '92, Pietro Iemmello e del difensore, classe '87, Matteo Rubin, entrambi infortunati, dovrebbe schierare il solito 3-5-2 con Albano Benjamín Bizarri tra i pali. Linea difensiva a tre, da destra a sinistra, formata da Giuseppe Loiacono, Michele Camporese e Luca Martinelli. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Alberto Gerbo, Massimiliano Busellato, Marco Carraro, Francesco Deli ed il tedesco Oliver Kragl. Davanti, il tandem composto da Cristian Galano e Fabio Mazzeo.

PROBABILI FORMAZIONI

Serie BKT 2018/2019 - 6ª Giornata

Domenica 30 Settembre 2018 - ore 21:00 [diretta televisiva DAZN]

Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento (BN)

Benevento Calcio vs Foggia Calcio

BENEVENTO CALCIO (4-3-3) : Puggioni; Maggio, Volta, Billong, Letizia; Tello, Viola, Nocerino; Insigne, Raúl Asencio, Improta.

A disp.: Montipò (GK), Sparandeo, Di Chiara, Gyamfi, Costa, Bandinelli, Del Pinto, Volpicelli, Ricci, Coda, Buonaiuto, Gori P. (GK).

All.: Bucchi.

FOGGIA CALCIO (3-5-2) : Bizzarri; Laicono, Camporese, Martinelli; Gerbo, Busellato, Carraro, Deli, Kragl; Galano, Mazzeo.

A disp.: Noppert (GK), Ranieri, Agnelli, Tonucci, Sarri (GK), Zambelli, Cicerelli, Chiaretti, Rizzo, Boldor, Arena, Ramé, Gori G.

All.: Grassadonia.

Arbitro: Sig. Riccardo Ros di Pordenone.

Assistente 1: Sig. Valerio Colarossi di Roma 2.

Assistente 2: Sig. Mattia Scarpa di Reggio Emilia.

Quarto Ufficiale: Sig. Niccolò Baroni di Firenze.