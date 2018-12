Le probabili formazioni di Benevento-H.Verona - Veneti a caccia di punti

Bella sfida al Vigorito tra Benevento ed Hellas Verona. Si affrontano due squadre tra le più accreditate per la promozione in Serie A. La formazione allenata da Bucchi è quinta in classifica a pari merito col Brescia con 21 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, quella diretta da Grosso, invece, occupa il nono posto assieme all'Ascoli a quota 19, con un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. In Serie B c'è un precedente che risale a settembre 2016: 2-0 per i sanniti con le reti di Falco e Ciciretti. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Piccinini della sezione di Forlì.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Il Benevento, che ha eliminato il Cittadella in Coppa Italia, è reduce da una sconfitta, una vittoria e un pareggio in campionato. Una vittoria rilancerebbe le ambizioni dei sanniti per la promozione diretta nella massima serie. 3-5-2 per i campani con Coda e Asencio a formare la coppia d'attacco.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - L'Hellas Verona ha collezionato 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 gare giocate. La squadra di Grosso non vince fuori casa dal 22 settembre (2-1 a Crotone), ma in Campania dovrà cercare la svolta per continuare a sognare il ritorno in Serie A. Sarà 4-3-3 per i veneti con Matos, Di Carmine e Laribi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (3-5-2) Montipò; Volta, Billong, Costa; Maggio, Tello, Viola, Bandinelli, Di Chiara; Coda, Asencio. A disposizione: Puggioni, Gori, Gyamfi, Sparandeo, Antei, Del Pinto, Nocerino, Volpicelli, Goddard, Ricci, Buonaiuto. Allenatore: Bucchi

HELLAS VERONA (4-3-3) Silvestri; Crescenzi, Caracciolo, Dawidowicz, Balkovec; Gustafson, Marrone, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Laribi. A disposizione: Ferrari, Chiesa, Eguelfi, Almici, Empereur, Henderson, Danzi, Ragusa, Pazzini, Lee, Cisse, Tupta. Allenatore: Grosso.

ARBITRO: Piccinini della sezione di Forlì