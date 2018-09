Le probabili formazioni di Benevento-Lecce - Dubbio esterni per Bucchi

Fischio d'inizio alle 21 Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Si conclude questa sera il primo turno della nuova Serie B. Al “Vigorito” andrà in scena la sfida fra il Benevento e il Lecce. I giallorossi campani vogliono immediatamente ritornare nel massimo campionato e, analizzando anche la rosa a disposizione di Bucchi, si possono tranquillamente iscrivere nel registro delle pretendenti alla promozione. Di fronte ci saranno però i salentini di mister Fabio Liverani che, dopo aver vinto il girone C di Serie C l’anno scorso, vogliono affermarsi anche in cadetteria. Partenza a razzo per i sanniti che hanno staccato il pass per il quarto turno di Coppa Italia eliminando nell’ordine l’Imolese ma soprattutto l’Udinese, imponendosi alla Dacia Arena. Il percorso nel trofeo nazionale dei giallorossi pugliesi si è interrotto al terzo turno. Dopo aver superato l’ambizioso Feralpisalò la squadra del presidente Sticchi Damiani è andata sbattere contro Piatek, attaccante del Genoa autore di un poker nel match dello scorso 11 agosto. L’incontro sarà affidato al signor Juan Luca Sacchi della sezione arbitrale di Macerata.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Un solo dubbio per Cristian Bucchi per quanto riguarda la corsia di sinistra. Letizia e Di Chiara si giocano una maglia da titolare con il primo che appare il leggero vantaggio. Al centro invece ci saranno la coppia formata da Volta e Costa con Maggio che completerà il pacchetto arretrato a protezione della porta di Puggioni. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Viola con uno fra Bandinelli e Tello sulla destra e Nocerino sulla sinistra. Il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Improta, Coda e Roberto Insigne.

COME ARRIVA IL LECCE - La novità per Fabio Liverani arriva dalla commissione disciplinare che ha annullato la squalifica per doping a Lucioni. Il difensore del Lecce sarà dunque fra i convocati per Benevento e potrebbe anche essere in campo contro la sua ex squadra. Al suo fianco ci dovrebbe essere Meccariello con Venuti, in ballottaggio con Fiamozzi, e Calderoni sugli esterni davanti a Vigorito. A centrocampo dovrebbe esserci il trio composto da Petriccione, Scavone e Mancosu mentre in attacco giocherà La Mantia al fianco di Pettinari con Falco sulla trequarti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Letizia; Bandinelli, Viola, Nocerino; Improta, Coda, Insigne. A disposizione; Montipò, Gori, Di Chiara, Gyamfi, Sparandeo, Tuia, Del Pinto, Tello, Volpicelli, Asencio, Buonaiuto, Ricci. Allenatore: Cristian Bucchi.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Scavone, Mancosu; Falco; La Mantia, Pettinari. A disposizione: Bleve, Cosenza, Arrigoni, Lepore, Torromino, Haye, Marino, Dubickas, Tabanelli, Fiamozzi, Armellino, Milli. Allenatore: Fabio Liverani.