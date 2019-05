Le probabili formazioni di Benevento-Padova - Chance dal 1' per Vokic?

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 15 su TMW!

I padroni di casa per regalare ai propri tifosi l'ultima gioia del girone di ritorno, forti del quarto posto ormai aritmetico per il pareggio di ieri del Pescara, in vista dei playoff di fine stagione, gli ospiti per onorare il primo degli ultimi due impegni stagionali che li separano da una retrocessione ormai certa in Serie C. Il Benevento ospita questo pomeriggio il Padova al Ciro Vigorito in uno dei match di Serie B in programma alle ore 15. Arbitro dell'incontro sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Sarà importante per gli uomini di Bucchi dare un segnale di salute alle altre candidate per un posto in Serie A dopo la sconfitta di Crotone dell'ultimo turno. I campani dovranno fare attenzione, in vista dei prossimi impegni, alla lunga lista di diffidati, composta da Di Chiara, Caldirola, Maggio, Crisetig, Del Pinto, Ricci e Coda. L'unica novità di formazione rispetto allo Scida potrebbe essere il giovane Vokic alle spalle del tandem formato da Coda e Armenteros.

COME ARRIVA IL PADOVA - Solo una vittoria potrebbe tenere ancora vive le poche speranze salvezza della squadra di Centurioni, reduce comunque dal colpaccio contro il Lecce di pochi giorni fa. Dovrebbe essere confermata per intero la formazione che si è imposta proprio contro i pugliesi nel turno infrasettimanale all'Euganeo.

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Gyamfi, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Vokic; Coda, Armenteros. All.: Bucchi.

PADOVA (4-3-3): Minelli; Cappeletti, Andelkovic, Cherubin, Longhi; Lollo, Serena, Pulzetti; Baraye, Bonazzoli, Mazzocco. All.: Centurioni.