Le probabili formazioni di Benevento-Perugia - Bucchi si affida al tridente

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Appollaiate esattamente alla stessa posizione, Benevento e Perugia hanno di fronte un bottino di punti che può permettere all’una di distaccarsi finalmente dall’altra. Sono 17 i punti in classifica per entrambe, posizionate praticamente a ridosso della zona playoff, il che testimonia la volontà da parte delle due compagini di lottare per provare il grande salto nella categoria superiore. L’ultima volta la sfida è stata giocata in Coppa Italia, nell’agosto 2017, con gli umbri che si imposero per 4-0.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Non se la passa bene Christian Bucchi, arrivato all’orlo del baratro dopo l’ultima sconfitta in casa dello Spezia. Ma al di là dell’ultima debacle ligure, sono ben tre le partite consecutive senza vittoria per i campani. Un rendimento che ha messo la figura dell’allenatore in serie discussione, anche se la dirigenza per il momento ha deciso di dare ancora fiducia a Bucchi. Spazio, dunque, al 4-3-3 con il tridente composto da Bonaiuto, Coda, Insigne. Un lunga sfilza di assenti per Bucchi, che annovera Maggio, Nocerino, Del Pinto, Tuia, Costa.

COME ARRIVA IL PERUGIA - "Veniamo da due settimane senza partite, ma nonostante tutto abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Forse è scesa un po' l'attenzione ma i ragazzi hanno lavorato sodo e siamo tutti pronti per sfidare il Benevento. Sono fiducioso. Troveremo un avversario che sta attraversando un momento di difficoltà e che farà di tutto per risollevarsi”, queste le parole di Nesta in conferenza stampa. Ben tre vittorie consecutive conquistate nelle ultime tre uscite degli umbri, che si presenteranno al Vigorito con il 4-3-1-2, al quale farà capo la coppia d’attacco composta da Mustacchio e Melchiorri.

Le probabili formazioni -

Benevento (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di Chiara; Ricci, Viola, Bandinelli; Bonaiuto, Coda, Insigne. A disposizione: Montipò, Gori, Antei, Sparandeo, Cucurullo, Goddard, Asencio, Improta. Allenatore: Bucchi.

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi, Falasco, Moscati, Bianco, Verre, Dragomir, Mustacchio, Melchiorri. A disposizione:Leali, Perilli, El Yamiq, Ngawa, Felicioli, Terrani, Vido.