Le probabili formazioni di Benevento-Salernitana - Insigne e Jallow dall'inizio

Fischio di inizio questa sera alle ore 21.00. Live testuale e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Nella foto Massimo Coda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tempo di derby al "Vigorito" di Benevento, dove i sanniti di mister Bucchi ospitano la Salernitana nell'anticipo della quarta giornata del campionato cadetto. Entrambe le compagini vengono da un successo, con i giallorossi che si sono imposti per 3-2 sul campo del Venezia e i granata vittoriosi tra le mura amiche contro il Padova con un secco 3-0. Gli uomini di Colantuono, con 5 punti, precedono di una lunghezza in classifica gli stregoni, che hanno però disputato una gara in meno. Il match, che vedrà lo stadio gremito, sarà diretto dal signor Ivano Pezzuto di Lecce.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Ancora emergenza difesa per Bucchi, che non recupera gli infortunati Costa e Tuia, ex di turno, e riproporrà la coppia di centrali Volta-Billong. Si va verso la riconferma del 4-3-3 della gara di Venezia. Nocerino, completamente recuperato, dovrebbe partire nuovamente dalla panchina, dopo la prova maiuscola di Bandinelli contro i lagunari. In avanti nel tridente dovrebbe rivedersi Insigne al fianco di Coda e Improta.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Squadra al completo, invece, per Colantuono, che recupera Palumbo e Perticone, uscito anzitempo dalla gara col Padova, ma pronto a tornare titolare al "Vigorito". I granata dovrebbero confermare quasi in blocco l'undici vittorioso sul Padova. Unica novità l'inserimento dal primo minuto in attacco di Jallow, che prenderà il posto di Bocalon accanto a Djuric.

Probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Puggioni; Maggio, Billong, Volta, Letizia; Baldinelli, Viola, Tello; Insigne, Coda, Improta. A disp.: Montipò, Gori, Di Chiara, Gyamfi, Sparandeo, Antei, Del Pinto, Nocerino, Volpicelli, Goddard, Asencio, Buonaiuto, Ricci. Allenatore: Christian Bucchi.

Salernitana (3-5-2): Micai; Perticone, Schiavi, Gigliotti; D. Anderson, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Casasola; Djuric, Jallow. A disp.: Lazzari, Vannucchi, Mantovani, Migliorini, Vitale, Di Gennaro, Mazzarani, Palumbo, Odjer, A. Anderson, Bocalon, Orlando, Vuletich. Allenatore: Stefano Colantuono.