Le probabili formazioni di Benfica-Bayern - Muller fa cento in Champions

Fischio di inizio questa sera alle ore 20.30. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Il Benfica non ha mai vinto contro il Bayern Monaco, viceversa il Bayern Monaco risulta imbattuto in trasferta contro il Benfica. Questi gli incroci nella sfida che accende la prima giornata del gruppo E nella fase a gironi di Champions League, con fischio di inizio questa sera alle 21 all'Estadio da Luz di Lisbona. I tedeschi hanno dalla loro la storia, i portoghesi la voglia di dimenticare le sei sconfitte consecutive nell'edizione 2017/18 della competizione: i primi sono i favoriti del girone, i secondi se la giocheranno con Ajax e AEK Atene. Arbitra il match il fischietto spagnolo Antonio Mateu.

COME ARRIVA IL BENFICA – Quattordici partecipazioni in Champions, nove consecutive per le aquile che sono approdate alla fase a gironi dopo due turni di playoff contro Fenerbahce e Paok. Il tecnico Rui Vitoria sceglie il 4-3-3, non ce la fa Vlachodimos e in porta ci sarebbe Svilar, ok invece Fejsa dopo una botta. Il centrocampista dovrebbe affiancare Gedson Fernandes e Pizzi. Recuperato Salvio per l'attacco nel tridente con Cervi e Seferovic. La linea difensiva potrebbe essere composta da Grimaldo e Almeida sulle fasce con Jardel e Ruben Dias al centro. Out i lungodegenti Jonas (problemi alla schiena), Corchia e Krovinović (ginocchio) mentre è recuperato Castillo.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO – Debutto in Europa da nuovo tecnico del Bayern per Niko Novak. Per i tedeschi, che nella precedente edizione sono arrivati ai quarti di finale come da sette anni a questa parte, è invece la 22a partecipazione alla Champions. Sarà 4-3-3 con Neuer in porta, Kimmich e Alaba sulle corsie esterne, Boateng e Hummels al centro della difesa. In mediana si dovrebbero vedere Thiago Alcantara, Ribery e Martinez mentre il tridente d'attacco potrebbe essere composto da Robben e Lewandowski a supporto di Muller alla sua centesima presenza in Champions. Ai box Tolisso e Rafinha (entrambi rottura dei legamenti crociati) e Coman (caviglia).

PROBABILI FORMAZIONI:

BENFICA (4-3-3) - Svilar; Grimaldo, Jardel, Rúben Dias, André Almeida; Fejsa, Gedson Fernandes, Pizzi; Cervi, Salvio, Seferović. A disp. Odysseas, Conti, Ribeiro, Gabriel, Semedo, Rafa, Castillo. Allenatore: Rui Vitoria.

BAYERN MONACO (4-3-3) - Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Alcantara, Ribéry, Martínez; Robben, Müller, Lewandowski. A disp. Ulreich, Sule, Rodríguez, Goretzka, Sanches, Wagner, Gnabry. Allenatore: Niko Kovac.