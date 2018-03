Le probabili formazioni di Bilbao-Marsiglia - Aduriz contro Mitroglou

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Chi non crede nella rimonta meglio che se ne resti a casa", parola di Aduriz. Duro, concreto e determinato il capocannoniere dell'Europa League e punta di diamante dell'Athletic Bilbao. Dalla carica del giocatore più esperto la formazione basca dovrà trovare la forza di ribaltare la sfida dell'andata termina 3-1 al Velodrome. Quella rete realizzata in terra francese permette agli uomini di Zinganda di coltivare più di una speranza di qualificazione, del resto si gioca nel fortino basco del San Mames. Giochi ancora tutti aperti ma non devono commettersi gli errori imperdonabili dell'andata, una difesa fin troppo ballerina ed un gol, quello di Ocampos, arrivato a freddo dopo nemmeno un minuto dal fischio d'inizio. Deve tenere alta la concentrazione invece il Marsiglia di Rudi Garcia, l'ex tecnico della Roma dovrà infondere calma ai suoi uomini per non mettere a rischio una qualificazione ai quarti dopo l'ottima partita d'andata. Non sarà facile fronteggiare un Athletic Bilbao con il coltello tra i denti, serve difendersi bene provando a colpire con i tanti contropiedisti a disposizione senza dimenticare la fantasia di Payet.

COME ARRIVA L'ATHLETIC BILBAO - La carica di Aduriz e l'assenza pesante di Raul Garcia, l'ex Atletico Madrid dopo la doppietta contro il Leganes salterà la sfida con i francese per squalifica come Mikel San Josè. Al posto di Garcia spazio per Inigo Cordoba che si muoverà sulla linea di trequarti con Susaeta ed il velocissimo Inaki Williams. A centrocampo recupera Mikel Rico ma dovrebbe partire comunque dalla panchina con Benat e Iturraspe titolari in mezzo al campo. L'unico ballottaggio è in difesa, Etxeita parte leggermente favorito su Nunez per far da spalla ad Yeray.

COME ARRIVA IL MARSIGLIA - Notizia importante per Rudi Garcia, l'ex tecnico della Roma ha a disposizione Florian Thauvin che sarà schierato dall'inizio sul versante destro del centrocampo con l'ex West Ham Payet largo a sinistra. Un dubbio per il francese riguarda l'attacco, ritrovato Mitroglou che potrebbe far rifiatare Germain al fianco di Ocampos. Potrebbe partire dalla panchina anche il centrocampista argentino Lopez, Sanson sarà il centrale di centrocampo con il brasiliano Luiz Gustavo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Herrerin; De Marcos, Yeray, Etxeita, Balenziaga; Iturraspe, Benat; Williams, Susaeta, Cordoba; Aduriz. A disposizione: Kepa, Nunez, Saborit, Mikel Rico, Lekue, Vesga, Sabin. Allenatore: Zinganda.

MARSIGLIA (4-4-2): Mandanda; Sakai, Rami, Rolando, Amavi; Thauvin, Sanson, Luiz Gustavo, Payet; Mitroglou, Ocampos. A disposizione: Pele, Kamara, N'Jie, Sarr, Zambo, Lopez, Germain. Allenatore: Rudi Garcia.