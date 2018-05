Le probabili formazioni di Bologna-Chievo - Tre dubbi per Donadoni

Live, pagelle e interviste a partire dalle 15 su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si avvicina la fine di un campionato lungo e combattuto, ma sono ancora diverse le squadre in lotta per i propri obiettivi. E' il caso ad esempio del Chievo Verona, che sul campo del Bologna si gioca una chance fondamentale per avvicinare la salvezza. I gialloblu scenderanno in campo col coltello tra i denti contro una squadra che sembra ormai sicura della permanenza nella massima categoria.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Nella squadra di Donadoni, che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite, Destro si gioca il posto con Di Francesco nel tridente con Palacio e Verdi. Ballottaggi in difesa tra Mbaye e Torosidis e tra Romagnoli e De Maio. Donsah recupera ma va in panchina, Dzemaili fa lo stesso ma è diretto verso una maglia da titolare.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Negli ospiti Giaccherini e Birsa agiranno alle spalle di Inglese: panchina dunque per Stepinski, Meggiorini, Pucciarelli e Pellissier, poker d'attaccanti che potrebbe entrare a gara in corso. Sicura l'assenza di Bani per squalifica, tandem arretrato con Gamberini e Dainelli, Cacciatore non è al top, nonostante la convocazione, per cui ci sarà Tomovic dal 1' sulla corsia destra.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3):Mirante; Torosidis, Helander, De Maio, Masina; Poli, Dzemaili, Nagy; Verdi, Destro, Palacio. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Mbaye, Crisetig, Krafth, Keita, Romagnoli, Donsah, Krejci, Avenatti, Falletti, Di Francesco. All.: Roberto Donadoni.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, N.Rigoni, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Depaoli, Bastien, Cesar, Jaroszynski, Gaudino, Pucciarelli, Pellissier, Meggiorini, Stepinski. All.: Lorenzo D'Anna.