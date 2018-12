Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina – Dubbi per Pioli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una volta veniva chiamato il derby dell'Appennino, ma ora è il momento di capire le ambizioni di entrambe. Bologna e Fiorentina si sfidano in questa tredicesima giornata di serie A. I padroni di casa non vincono da cinque turni, serve una svolta notevole: i felsinei sono in una zona pericolosa, bisogna cambiare rotta. Stesso discorso per i viola, che devono assolutamente tornare alla vittoria. La squadra di Pioli deve assolutamente dare un segnale anche alle dirette concorrenti.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – L'attacco c'è e questa squadra sta assimilando sempre di più le indicazioni del proprio allenatore. Ma serve più attenzione in entrambe le fasi, soprattutto nei momenti cruciali del match. Qualche dubbio sul modulo, il tutto verrà deciso nelle prossime ore. Orsolini avrà un ruolo fondamentale nella scelta: in caso di 3-5-2 l'esterno scenderà in mediana, altrimenti sarà 4-3-3. Probabilmente si inizierà con questo modulo, con Skorupski in porta. Difesa confermata, Calabresi, Danilo, Helander e Mbaye si posizioneranno nel pacchetto arretrato. Poli è l'unico sicuro di una maglia a centrocampo, Pulgar e Dzemaili se la giocheranno con Nagy e Svanberg. In attacco pochi dubbi: Santander unica punta, con Palacio e Orsolini a supporto.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Sarà una sfida importantissima per i viola, che devono assolutamente trovare la propria identità e capire quali saranno le ambizioni in questa stagione. Pioli ha confermato Laurini a destra, con il ballottaggio tra Milenkovic e Ceccherini al centro della difesa. Stando alle parole del tecnico viola, l'ex Crotone potrebbe partire titolare. Victor Hugo e Biraghi andranno a completare il reparto. Anche qui c'è il dubbio di una difesa a tre o quattro, ma si va verso il centrocampo a tre con Edimilson Fernandes, Veretout e Benassi. Simeone unica punta, con Mirallas e Chiesa a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Santander, Palacio.

A disposizione: Da Costa, Santurro, Dijks, Gonzalez, Paz, Donsah, Krejci, Mattiello, Nagy, Svanberg, Destro, Falcinelli, Okwonkwo.

Allenatore: Filippo Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Edimilson Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas.

A disposizione: Dragowski, Diks, Milenkovic, Hancko, Dabo, Eysseric, Gerson, Norgaard, Vlahovic, Thereau, Brancolini, Sottil.

Allenatore: Stefano Pioli