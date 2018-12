Le probabili formazioni di Bologna-Milan - Out Pulgar, c'è Suso

Fischio d'inizio domani alle 20:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Ripartire immediatamente è il diktat di Bologna e Milan, faccia a faccia in un inconsueto posticipo del martedì sera, crocevia forse determinante per il prosieguo delle rispettive stagioni. L'uomo copertina di questa contesa non può che essere Inzaghi: la riimmersione in un passato glorioso si prospetta agrodolce, quantomeno perché i memorabili anni nel Diavolo cozzano con un presente più nero che rosso. Il ritiro punitivo non ha fruttato punti e, qualora venisse bissato il k.o. di Empoli, la testa del tecnico piacentino potrebbe essere la prossima a saltare in A. Quarto posto in solitaria per i rossoneri (a una lunghezza di vantaggio sulla Lazio), in linea con gli obiettivi prefissati in campionato ma reduci dalla cocente quanto inattesa eliminazione dall'Europa League. Serve una reazione subitanea per scongiurare sul nascere il rischio naufragio di una stagione che, all'interno dei confini nazionali, sta rispettando le attese. Dal '29 a oggi sono centoquaranta i precedenti totali nella massima serie tra le due compagini: sessantacinque successi dei milanesi contro i trentotto emiliani, trentasette invece i pari.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Resta fuori Pulgar per un fastidio al polpaccio. Chi rientra è invece Calabresi, in rimonta su Gonzalez per lo slot di destra della linea a tre che dovrebbe essere chiusa da Danilo ed Helander. Mattiello e Dijks in pole per gli esterni, resta viva la pista che porta a Krejci, che è però più defilato. Regia affidata a Nagy, ai suoi lati dovrebbero agire Poli e Orsolini, che si dividerà presumibilmente tra mediana e trequarti. Non cambia il tandem: il Ropero Santander farà ancora coppia con Palacio.

COME ARRIVA IL MILAN - Resta affollata l'infermeria rossonera: Bonaventura si rivedrà la prossima stagione, Biglia e Caldara sono lungodegenti. Rischio forfait anche per Borini, alle prese con un problema alla caviglia. In ripresa Romagnoli e Musacchio, che devono però recuperare la migliore della condizione e partiranno dalla panchina. Gattuso medita due cambi rispetto all'undici di Atene: certo l'avvicendamento tra i pali tra Reina e Donnarumma, Suso sembra aver assorbito le noie muscolari che l'avevano messo k.o. contro l'Olympiacos e dovrebbe agire a destra. Per il resto solo conferme: Abate-Zapata coppia centrale, Calabria e Rodriguez laterali bassi, Kessié e Bakayoko comporranno la diga in mezzo al campo. Completano il quadro Calhanoglu, Higuain e Cutrone.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Orsolini, Dijks; Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, De Maio, Paz, Krejci, Mbaye, Destro, Okwonkwo, Dzemaili, Svanberg, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Josè Mauri, Castillejo, Conti, Romagnoli, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Simic, Halilovic, Laxalt. Allenatore: Gennaro Gattuso.