Le probabili formazioni di Bologna-Parma - Guaio Lyanco per Mihajlovic

Mancano ancora due giorni e mezzo ma Parma e Bologna sono già molto concentrate sul derby di lunedì sera. Una sfida, quella in programma allo stadio "Dall'Ara", importante in chiave salvezza per entrambe le compagini, divise da un solo punto: crociati sopra di sei lunghezze rispetto all'Empoli terzultimo, felsinei avanti di cinque punti. La permanenza in Serie A è vicina per entrambe ma la matematica non ha ancora emesso il proprio verdetto. Curiosamente, entrambe potrebbero salvarsi insieme in caso di passo falso proprio dei toscani. Vediamo le ultime dai rispettivi ritiri:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Un nuovo problema per mister Mihajlovic. Ieri Lyanco ha lavorato a parte, non sostenendo così l'allenamento con il resto della squadra. Da capire se il malessere sia solo passeggero o se priverà il tecnico serbo del brasiliano per il derby. Il tutto in un reparto, la difesa, già alle prese con l'assenza di Mitchell Dijks, vista la squalifica rimediata dall'olandese, e del lungodegente Federico Mattiello, che anche nella giornata odierna ha sostenuto le consuete terapie. In mediana, inoltre, out Andrea Poli, anch'egli fermato dal giudice sportivo insieme al grande ex Nicola Sansone in avanti. In attacco Mattia Destro proverà a strappare una maglia da titolare, dopo il gol, seppur inutile, siglato contro il Milan.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Calabresi, Krejci; Pulgar, Dzemaili, Soriano; Orsolini, Palacio, Edera.

Allenatore: Mihajlovic.

COME ARRIVA IL PARMA - Alberto Grassi e Roberto Inglese nella seduta di ieri a Collecchio, hanno svolto una parte del lavoro con il gruppo. Per il primo la presenza a Bologna continua a essere praticamente impossibile, mentre per la punta le chances di andare almeno in panchina contro il Bologna sono ben presenti. Continuano a lavorare a parte, inoltre, Jonathan Biabiany, Abdou Diakhate, Riccardo Gagliolo e Nicolas Schiappacasse, assenti nella trasferta in casa dei rossoblù. A stringere i denti per riuscire a giocare il derby Marcello Gazzola e Luca Rigoni, oggi impegnati in un programma dedicato. Per quest'ultimo è un match da non mancare, dal momento che in mediana, viste le squalifiche di Kucka e Barillà, ai gialloblù è rimasto solo Scozzarella, oltre al mai utilizzato Dezi, con Sprocati da adattare lì nel mezzo.

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Sprocati, Scozzarella, Rigoni, Dimarco; Ceravolo, Gervinho.

A disposizione: D'Aversa.