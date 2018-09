Le probabili formazioni di Bologna-Roma - Rebus attacco per Di Francesco

Fischio d'inizio domani alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La quinta giornata di Serie A ci offre diverse sfide interessanti, mettendo anche a confronto squadre che non hanno cominciato la stagione rispettando le aspettative. Se per la Roma i cinque punti conquistati nelle prime cinque giornate sembrano decisamente pochi, il solo punto portato a casa dal Bologna ha già acceso il campanello d’allarme in casa felsinea. Ecco perché la sfida tra giallorossi e rossoblu diventa già decisamente importante per capire quale delle due riuscirà ad invertire il trend negativo di questo avvio di stagione. Nessuna delle due, bisogna dirlo, ha rispettato le attese del pre campionato, ed ecco perché il Dall’Ara sarà di sicuro teatro di una sfida interessante e dalle mille sfumature.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Cerca disperatamente il primo gol in Serie A il Bologna. Ancora out Palacio, la sensazione è che nel 3-5-2 ci saranno Santander e Falcinelli a provare a scardinare le resistenze di Manolas e Fazio. Senza lo squalificato Pulgar, Nagy torna dal 1' in cabina di regia. Mbaye chiede spazio ma è probabile che Inzaghi dovrebbe schierare ancora Mattiello sull'out destro come fluidificante.

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma di Eusebio Di Francesco è in cerca di riscatto dopo la figuraccia Champions di Madrid contro il Real di Julen Lopetegui. Torna Pastore in gruppo in casa giallorossa, da capire se sarà della partita dall’inizio. De Rossi è certo di un posto in regia nel 4-3-3, mentre ci sono tanti dubbi per quanto riguarda il reparto offensivo: ci sarà Perotti, poi Kluivert o El Shaarawy più che Under dal 1' minuto nel tridente con Dzeko centravanti.

Le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander. A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Mbaye, Krejci, Svanberg, Orsolini. Allenatore: Inzaghi

Roma (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov, Cristante, De Rossi, Pastore; Kluivert, Dzeko, Perotti. A disposizione: Mirante, Florenzi, Juan Jesus, Pellegrini, Santon, Manolas, Under, El Shaarawy, Allenatore: Di Francesco.