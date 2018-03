Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Salisburgo - Batshuayi dall'inizio

Fischio d'inizio oggi alle ore 19.00 . Diretta testuale, Top&flop e voci dei protagonisti su Tmw!

Sfida affascinante, quella che si prepara a venir fuori da Borussia Dormund e Salisburgo. Uno scontro tra squadra dall’assoluto valore, in grado di soppiantare senza problemi l’avversaria dei sedicesimi di coppa Italia. Ora è diverso, perché gli ottavi di finale racchiudono dentro di se un fascino importante, ed anche perché più vai avanti e più l’Europa League acquista spessore e diventa divertente. Il Borussia è di sicuro la favorita della sfida, anche se in molti sono pronti a giurare che il Salisburgo ha una percentuale di vittoria davvero molto alta rispetto a quello che si potrebbe pensare.

COME ARRIVA IL BORUSSIA - I tedeschi hanno meritatamente passato il turno, mandando a casa un’Atalanta che ci ha creduto fino alla fine. Sedicesimo di finale assai ostico per i gialloneri, abili a tenere botta e conquistare il passaggio del turno. In campionato, la corsa al secondo posto è ampiamente aperta, con Schalke 04 che attualmente occupa la seconda posizione dopo il Bayern, e gialloneri a ridosso al terzo posto. Yarmolenko è ancora out per infortunio, cosi come Durm, Kagawa e Guerreiro. Spazio, dunque, al 4-2-3-1, con Batshuayi al centro dell'attacco e Schurrle, Reus e Pulisic sulla trequarti, in mediana Weigl e Dahoud.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Una vera e propria corazzata quella austriaca. Un passaggio del turno abile quello contro la Real Sociedad, che ha dato grande entusiasmo in casa Red Bull. C’è da considerare, poi, una striscia positiva –quella del Salisburgo- che va avanti da tempo: è infatti dal 27 agosto che i ragazzi di Rose non perdono una partita. Contro il Borussia Dortmund il test è di sicuro proibitivo, ed in grado di testare il reale valore degli austriaci. Organico a piena disposizione per Marco Rose, che schiera il suo 4-3-1-2 con Dabbur ed Hee-Chan coppia d’attacco, mentre Hannes Wolf si muoverà sulla trequarti.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Weigl, Dahoud; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi. A disposizione: Weidenfeller, Zagadou, Beste, Sahin, Gotze. Allenatore: Stoger

Salisburgo (4-4-2): Walke; Lainer, Andre Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Berisha, Samassekou, Haidara; Wolf; Hwang, Dabbur. A Disposizione: Stankovic, Meisl, Farkas, Minamino, Yabo. Allenatore: Rose