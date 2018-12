Le probabili formazioni di Brescia-Lecce - Dubbio Torregrossa-Morosini

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Posticipo domenicale ad alta quota in Serie B: il Brescia ospita il Lecce al Rigamonti (kick-off alle 21) per mettere la freccia sui salentini e ridurre il gap dalla vetta. Momento d'oro per le Rondinelle, reduci da due vittorie consecutive, quattro nelle ultime sei, con il solo k.o. di Venezia ad intervallare un ruolino di marcia da 2,5 punti di media a gara dal ventisette ottobre ad oggi. Principale artefice del cambio di passo dopo il complicato avvio di stagione è Eugenio Corini, subentrato a Suazo il diciotto settembre scorso e da allora sconfitto in una sola occasione. Due lunghezze di vantaggio sui biancoblu per i pugliesi, in serie positiva da quattro partite: l'obiettivo è ripartire dopo lo zero a zero con il Perugia e ampliare questo margine, o quantomeno conservarlo. Trentotto i precedenti complessivi tra le due compagini, tra Serie A e cadetteria: seppur di misura, il Lecce ha ottenuto più successi (quattordici a dodici), mettendo a segno anche più reti (quarantatré, contro le quarantadue lombarde).

COME ARRIVA IL BRESCIA - Restano fuori gli acciaccati Tremolada e Dall'Oglio. Davanti ad Alfonso spazio a Sabelli e Curcio sugli esterni, Gastaldello favorito su Cistana per far coppia al centro della linea con Romagnoli. Mediana a tre già virtualmente disegnata, con il punto fermo Tonali vertice basso, cinturato ai lati da Bisoli e Ndoj. Spalek il raccordo a supporto di Donnarumma e uno tra Torregrossa e Morosini: l'ex Trapani è stato reintegrato in gruppo soltanto venerdì e potrebbe partire ancora dalla panchina.

COME ARRIVA IL LECCE - Liverani non avrà a disposizione Calderoni, messo k.o. da un risentimento all'addome. Out anche Tsonev e Dubickas. Vigorito tra i pali, duello Lepore-Fiamozzi per la destra, con Lucioni, Meccariello e Venuti a chiudere il reparto. Petriccione in regia, Tabanelli, Armellino e Scavone si contendono i due slot vacanti in mediana. Trequarti affidata a Mancosu, che avrà l'onere di innescare Falco e La Mantia.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonai, Ndoj; Spalek; Donnarumma, Morosini. A disposizione: Andrenacci, Martinelli, Torregrossa, Cistana, Cortesi, Viviani, Semprini, Carillo. Allenatore: Eugenio Corini.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Lepore, Lucioni, Meccariello, Venuti; Tabanelli, Petriccione, Scavone; Mancosu; La Mantia, Falco. A disposizione: Bleve, Mili, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Marino, Fiamozzi, Bovo, Arrigoni, Haye, Armellino, Torromino, Palombi, Pettinari. Allenatore: Fabio Liverani.