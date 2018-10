Le probabili formazioni di Brescia-Padova - Bisoli si affida a Bonazzoli

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Prosegue la Serie B, che continua a regalare sorprese di classifica. Sfida che sa di scontro diretto quella tra Brescia e Padova, con le due compagini che distano soltanto un punto l’una dall’altra. Le rondinelle, al momento, viaggiano con un passo lento ma muovono la classifica: la squadra di Corini, infatti, non perde da ben quattro partite anche se in un solo caso è arriva la vittoria, ovvero contro il Palermo tra le mura di casa. Discorso diverso, invece, per il Padova che ha un andamento alquanto altalenante: nessuna vittoria nelle ultime quattro e ben due sconfitte che non hanno di sicuro lanciato nel migliore dei modi la stagione dei ragazzi di Bisoli.

COME ARRIVA IL BRESCIA - “Adesso dobbiamo battere il Padova per chiudere questa prima fase di lavoro fatto assieme. Si deve giocare per vincere, non pensando di fare una bella gara, devi pensare a vincere e farlo vedere in campo. È una questione di mentalità”, queste le parole del tecnico Corini alla vigilia del match. Spazio, dunque, ad un 4-3-1-2 che vedrà la coppia Torregrossa-Donnarumma all’assalto degli avversari, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Bisoli che, tra le altre cose, giocherà una sorta di derby essendo il figlio del tecnico avversario.

COME ARRIVA IL PADOVA - “ Col Pescara abbiamo fatto una grande partita, rivedendola abbiamo fatto un buon primo tempo e anche gli ultimi 20 minuti abbiamo fatto bene. In casa abbiamo una media da quinto sesto posto, in trasferta siamo da retrocessione. Ci manca una vittoria esterno, ma a Brescia sarà dura perché è un campo ostico”, ha parlato cosi l’allenatore Bisoli alla vigilia. Gli ospiti si presenteranno al Rigamonti con un 4-2-3-1 dove la prima punta sarà il solito Bonazzoli; sulla linea di trequarti spazio a Minesso, Clemenza e Capello. La diga di centrocampo sarà formata dalla coppia Broh-Pulzetti.

Le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Gastaldello, Curcio; Ndoj, Tonali, Martinelli; Bisoli; Torregrossa, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Mateju, Cistana, Lancini, Spalek, Tremolada, Morosini, Ferrari. Allenatore: Corini

Padova (4-2-3-1): Merelli; Cappelletti, Capelli, Trevisan, Contessa; Broh, Pulzetti; Minesso, Clemenza, Capello; Bonazzoli. A disposizione: Favaro, Perisan, Vogliacco, Ceccaroni, Ravanelli, Zambataro, Mazzocco, Salviato, Della Rocca, Serena, Sarno, Guidone, Cisco. Allenatore: Bisoli