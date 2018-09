Le probabili formazioni di Brescia-Palermo - Corini ritrova Gastaldello

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Il Palermo guarda all’alta classifica. La formazione di Bruno Tedino cerca punti necessari per rimanere in scia del Verona e per tentare l’assalto alla vetta. Di fronte ci sarà il Brescia di Eugenio Corini che è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Il cambio di tecnico sembra non aver ancora giovato alle Rondinelle. Dopo l’esonero di David Suazo la musica sembra non esser cambiata con i lombardi che hanno pareggiato 1-1 sul campo del Carpi, il terzo della loro annata. I rosanero invece sono ancora imbattuti e arrivano da due vittorie consecutive contro Foggia e Perugia. Gli ultimi precedenti in B al “Rigamonti” si sono conclusi in parità: 0-0 lo scorso anno e 1-1 nella stagione 2013-2014, quando per i siciliani a segno andò un giovanissimo e sconosciuto al grande calcio Andrea Belotti. Il Palermo non espugna Mompiano dal 2004 mentre in cadetteria l’ultima vittoria del Brescia risale alla stagione 1993-1994. L’incontro sarà affidato al signor Marco Piccinini della sezione arbitrale di Forlì.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Eugenio Corini dovrebbe confermare lo stesso schema dell’ultima gara contro il Carpi, ovvero il 4-3-1-2 con cui Suazo aveva inizia la stagione. I pali delle Rondinelle saranno difesi da Alfonso con Mateju a destra e Curcio a sinistra mentre al centro rientrerà dalla squalifica Gastaldello. L’ex difensore di Samp e Bologna farà coppia con Romagnoli. Le chiavi del centrocampo saranno consegnate nelle mani di Tonali con Bisoli da una parte e Martinelli dall’altra. In attacco Tremolada dovrebbe rientrare dal primo minuto. L’ex Ternana avrà il compito di innescare le due punte Torregrossa e Donnarumma.

COME ARRIVA IL PALERMO - Un'assenza per Bruno Tedino. Cesar Falletti non sarà a disposizione per il match del “Rigamonti” a causa di un grave problema familiare. Il tecnico rosanero dovrebbe cambiare qualcosa nello schieramento rispetto all’ultima vittoria casalinga contro il Perugia. In porta ci sarà Brignoli mentre in difesa potrebbe rientrare uno fra Accardi e Szyminski al fianco di Bellusci e Rajkovic. A centrocampo ci sarà Jajalo con uno fra Haas e Murawski mentre sulle corsie potrebbe esserci Salvi a destra con Aleesami a sinistra. In attacco ci sarà Nestorovski con Embalo e Trajkovski in appoggio sulla trequarti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Martinelli; Tremolada; Donnarumma, Torregrossa. A disposizione: Andreacci, Ronanini, Spalek, Ndoj, Dall’Oglio, Lancini, Morosini, Ferrari, Cistana. Allenatore: Eugenio Corini.

PALERMO (3-4-2-1): Brignoli; Szyminski, Bellucci, Rajkovic; Salvi, Jajalo, Murawski, Aleesami; Trajkovski, Embalo; Nestorovski. A disposizione: Alastra, Pomini, Accardi, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Fiordilino, Haas, Lo Faso, Moreo, Puscas. Allenatore: Bruno Tedino.