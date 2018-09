Le probabili formazioni di Brescia-Pescara - Out Balzano, torna Torregrossa

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una settimana turbolenta, segnata dalla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha confermato il campionato a diciannove squadre, torna in campo la Serie B. Nel terzo turno il Brescia ospiterà il Pescara al Rigamonti. Claudicante l'avvio del nuovo corso Suazo: dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Novara, le Rondinelle hanno raccolto un solo punto nelle prime due giornate. Un pari all'esordio contro la Cremonese a cui ha fatto seguito il successo interno contro il Livorno per i biancazzurri, che mirano a prolungare la serie positiva. Il bilancio dei precedenti premia i lombardi: nei venticinque incroci tra massima serie e cadetteria i biancoblu hanno ottenuto diciassette vittorie, contro le tre degli abruzzesi. Cinque, invece, i pareggi.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Out per squalifica Sabelli e Gastaldello, ai box anche Cortesi, Belkheir, Lancini e Miracoli. Tra assenze ed accorgimenti di natura tattica, mister Suazo pare intenzionato a cambiare tre undicesimi della formazione sconfitta sette giorni fa dallo Spezia: Cistana in pole per far coppia con Romagnoli, in mediana Dall'Oglio insidia prepotentemente Ndoj, Torregrossa è di nuovo arruolabile e dovrebbe scalzare Morosini nel tandem chiuso da Donnaumma. Conferme per Mateju a destra, sarà Curcio a presidiare il binario opposto. Regia affidata al solito baby Tonali, con Alfonso, Tremolada e Bisoli a chiudere il quadro.

COME ARRIVA IL PESCARA - Restano fuori Scalera (trauma al ginocchio), Palazzi e Balzano. Possibile qualche novità rispetto all'ultimo turno, anche se l'ossatura dell'undici non dovrebbe discostarsi molto dalla sfida contro il Livorno: Ciofani scelta semi-obbligata a destra, Gravillon e Campagnaro coppia centrale, con Del Grosso a sigillare il reparto. Machin (ex della gara) è in vantaggio su Melegoni, Brugman vertice basso e Memushaj sul centro-sinistra. Pillon in conferenza ha confermato il ballottaggio tra Monachello e Cocco (l'ex Cesena è lievemente avanti), Mancuso e Antonucci ai lati, pronti ad innescare il riferimento centrale.

Ecco le probabili formazioni:

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Romagnoli, Cistana, Curcio; Bisoli, Tonali, Dall'Oglio; Tremolada; Torregrossa, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Rondanini, Carillo, Ndoj, Martinelli, Morosini, Viviani, Spalek. Allenatore: David Suazo.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Machin, Brugman, Memushaj; Mancuso, Cocco, Antonucci. A disposizione: Kastrati, Farelli, Elizalde, Fornasier, Perrotta, Scognamiglio, Crecco, Melegoni, Kanouté, Capone, Del Sole, Marras, Monachello. Allenatore: Giuseppe Pillon.