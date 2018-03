Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio - Han titolare, Lulic in dubbio

Cagliari-Lazio in programma domenica alle 15.00. Su TMW la cronaca testuale, le pagelle e le dichiarazioni dei protagonisti

Sembrano inconciliabili, Cagliari e Lazio. Per qualità di rosa, posizione in classifica (i biancocelesti viaggiano con 27 punti di vantaggio) e per obiettivi: la salvezza è il traguardo dei sardi, la Champions quello degli Inzaghi’s boys. Eppure entrambe le squadre sono reduci da una settimana simile, difficile e triste, che va oltre l’aspetto calcistico. Sono accomunate da una ferita. Aperta. E grande quanto è il dolore per la scomparsa di Davide Astori. Per rispetto la Serie A si è fermata domenica scorsa, ma ora è pronta a ripartire col 28° turno. Cagliari e Lazio cercheranno sicuramente di onorare al meglio il ricordo del 31enne ex capitano della Fiorentina domenica alle 15.00, quando il sig. Marco Guida fischierà l'inizio del match alla Sardegna Arena.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Scosso per la tragedia di Astori, il Cagliari ha vissuto giorni complicati. A partire da quando, domenica scorsa a Marassi, durante il riscaldamento prima della sfida col Genoa, la squadra è venuta a conoscenza della notizia. Per lui, ex capitano dei sardi, e per la classifica, che non può lasciare i rossoblù tranquilli, deve arrivare una vittoria che manca da 3 gare (1 pareggio e 2 sconfitte consecutive). Nel 4-3-1-2 di Lopez è da valutare a centrocampo la presenza di Cigarini, che in settimana ha continuato la terapia per la frattura al piede destro rimediata lo scorso 11 febbraio. Le sensazioni non sono positive, dunque in cabina di regia dovrebbe giocare Ionita. Davanti ballottaggio Han-Sau per affiancare Pavoletti, con Joao Pedro sulla trequarti. Farias non è al meglio, rischia di non riuscire a rientrare neanche nell'elenco dei convocati.

COME ARRIVA LA LAZIO - Messa da parte l’Europa League, almeno fino a domenica sera, la Lazio da oggi comincerà a preparare il match contro il Cagliari, importante per risollevare la squadra dopo l’eliminazione ai rigori nella semifinale di Tim Cup contro il Milan e la sconfitta contro la Juventus di sabato scorso. Tanti gli interrogativi per mister Inzaghi, che dovrà capire come recupereranno i suoi dal match di ieri contro la Dinamo Kiev. Nel 3-5-1-1 in difesa ci sarà Radu, con De Vrij e uno tra Wallace e Bastos sul centro-destra. Leiva farà gli straordinari in mezzo al campo, al centro tra Milinkovic-Savic e Parolo. Marusic deve ancora scontare l’ultimo dei 2 turni di stop inflitti dal giudice sportivo, quindi Basta sarà l’esterno di destra, con Lulic a sinistra: il bosniaco è influenzato, se non dovesse recuperare al suo posto agirà Lukaku. In attacco la coppia Luis Alberto-Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli, Farago; Barella, Ionita, Padoin: Joao Pedro; Han, Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Crosta, Miangue, Andreolli, Pisacane, Cossu, Deiola, Lykogiannis, Dessena, Sau, Giannetti. Allenatore: Lopez

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

A disposizione: Vargic, Guerrieri, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Patric, Murgia, Lukaku, Nani, Caicedo, Felipe Anderson Allenatore: Simone Inzaghi