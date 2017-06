Le probabili formazioni di Camerun-Australia - Il pari non serve a nessuno

Fischio d'inizio alle ore 17. Diretta live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le due sconfitte nella prima giornata del gruppo B di Confederations Cup si affrontano nella seconda giornata: significa, in poche parole, vincere o uscire, e sperare nella buona sorte dagli altri campi. Ci si attende dunque spettacolo, visto che il pareggio non servirebbe assolutamente a nessuna delle due squadre.

COME ARRIVA IL CAMERUN - 4-3-3 per il ct Broos. In porta Ondoa, davanti a lui la difesa a quattro con Mabouka e Fai terzini, e Guihoata in coppia con Teikeu al centro. Siani e Anguissa mezzali, accanto a Mandjeck. Davanti Bassogog e Moukandjo le due ali, a lato del centravanti Aboubakar.

COME ARRIVA L'AUSTRALIA - Postecoglou sceglie ancora il 3-4-2-1. In porta Ryan, i tre centrali sono Degenek, Sainsbury e Wright. Leckie e Behich sulle fasce, i due centrocampisti centrali sono Mulligan e Mooy. Davanti Rogic e Kruse i due trequartisti alle spalle della punta Juric.

Camerun (4-3-3): Ondoa; Mabouka, Guihoata, Teikeu, Fai; Siani, Mandjeck, Anguissa; Bassogog, Aboubakar, Moukandjo. Allenatore: Hugo Broos.

Australia (3-4-2-1): Ryan; Degenek, Sainsbury, Wright; Leckie, Mulligan, Mooy, Behich; Rogic, Kruse; Juric. Allenatore: Ange Postecoglou.