Le probabili formazioni di Carpi-Empoli - Toscani a caccia di successi

Fischio d'inizio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna pausa per la Serie B. Si scende in campo anche per l'1 maggio. Già il primo verdetto è stato archiviato: l'Empoli di Andreazzoli è promosso in Serie A con 4 turni di anticipo. Una cavalcata all'insegna dei gol e dei record per i toscani con un girone di ritorno super. Adesso da qui al termine della stagione sarà un mini-campionato in cui l'Empoli dovrà trovare motivazioni per chiudere bene l'annata e conquistare il primo posto. L'Empoli anima la sfida al Cabassi contro il Carpi, squadre agli opposti per gol segnati (solo 31 gli emiliani, addirittura 83 l'Empoli). Non è un caso che gli uomini di Calabro abbiano archiviato 8 partite con il risultato di 0-0, più di tutti. Carpi senza gioie da un mese, digiuno di vittorie che esclude anche gli emiliani dal traguardo playoff: un anno fa Castori perse, a sorpresa, in finale contro il Benevento, stavolta Calabro li seguirà da spettatore. Nei 25 precedenti, 8 vittorie per parte e 9 pareggi; parlando delle sole gare giocate in Emilia, 12, cinque sono i successi dei padroni di casa, altrettanti i pareggi e 2 le vittorie azzurre. L'ultimo precedente risale alla stagione 2015-2016: successo degli emiliani per 1-0 con la rete di Lasagna. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Balice della sezione di Termoli.

COME ARRIVA IL CARPI - Gli emiliani, tagliati fuori dalla zona play-off, cercano un successo di prestigio contro la capolista. Potrebbe esserci qualche variazione rispetto alla gara pareggiata contro l'Avellino. Calabro vuole i punti per la matematica permanenza in Serie B. Sarà 4-4-2 con Colombi in porta, Pachonik e Bittante esterni, Brosco e Ligi centrali. Jelenic e Pasciuti ali a centrocampo con Concas e Mbaye interni, Mbakogu e Melchiorri attaccanti.

COME ARRIVA L'EMPOLI - I toscani, reduci dai sobri festeggiamenti per la Serie A, non vogliono mollare la presa. Cercheranno di vincere per conquistare l'artimetica certezza el primo posto. Non sono escluse variazioni visto gli impegni ravvicinati. Sarà verosimilmente 4-3-1-2 con Gabriel in porta, Di Lorenzo e Pasqual terzini, Maietta e Veseli centrali. Bennacer, Castagnetti e Krunic a centrocampo, Zajc trequartista con Donnarumma e Caputo attaccanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Brosco, Ligi, Bittante; Jelenic, Concas, Mbaye, Pasciuti; Mbakogu, Melchiorri. Allenatore: Calabro

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo; Maietta, Veseli, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc; Donnarumma, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

ARBITRO: Balice della sezione di Termoli.