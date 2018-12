Le probabili formazioni di Carpi-Lecce - La Mantia sfida Arrighini

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Andrea Rosito

Ben dodici punti dividono Carpi e Lecce, che oggi si affrontano per tre punti in palio già molto importanti. I pugliesi sono all’inseguimento del Palermo capolista che al momento dista soltanto quattro punti, ed è dunque ampiamente alla portata. Di contro, il Carpi ha un bisogno urgente di punti per venir fuori dalla zona rossa della classifica, che vede al momento la squadra di Castori al terzultimo posto con soli dieci punti e quattro lunghezze di vantaggio rispetto al Livorno fanalino di coda. Il Lecce viene da due vittorie consecutive, e proverà a portare avanti la striscia vincente anche su un campo difficile come quello del Sandro Cabassi. Bottino amaro, invece, per il Carpi che ha raccolto una sola vittoria (all’ultima uscita contro il Padova) nelle ultime sei partite.

COME ARRIVA IL CARPI - “Noi siamo in un buon momento, ma basta un attimo per distrarsi e rovinare tutto. Quello che abbiamo fatto finora non è sufficiente sopratutto se non diamo continuità alla vittoria di Padova”, queste le parole di mister Castori alla vigilia. Spazio, dunque, al 4-4-2 con la coppia d’attacco composta da Concas (leggermente arretrato) ed Arrighini, mentre a centrocampo in mezzo Mbaye e Pasciuti proveranno a dare i giusti tempi alla squadra.

COME ARRIVA IL LECCE - “Le insidie di questa partita sono tecniche, di campo. Il Carpi viene da tre risultati utili di fila, è una squadra in salute ed in fiducia. Fuori casa stiamo facendo meglio che in casa, ma ogni gara è diversa”, queste le parole di mister Liverani. I pugliesi proporranno un 4-3-1-2 che vedrà come duo offensivo Falco e La Mantia, con alle loro spalle Mancosu sulla trequarti.

Le probabili formazioni

Carpi (4-4-2): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Buongiorno; Jelenic, Mbaye, Pasciuti, Piscitella; Concas; Arrighini. A disposizione:Sambo, Colombo, Pezzi, Ligi, Barnofsky, Saric, Wilmots, Machach, Mokulu, Romairone, Vano. Allenatore: Castori

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Scavone; Mancosu; Falco, La Mantia. A disposizione: Bleve, Milli, Cosenza, Marino, Bovo, Fiammozzi, Arrigoni, Lerope, Haye, Tsonev, Armellino, Torromino, Palombi, Dubickas. Allenatore: Liverani