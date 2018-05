Le probabili formazioni di Cesena-Cremonese - A Castori basta un punto

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Serie B ormai ai titoli di coda. Cesena e Cremonese devono tenere lontane le squadre in zona rossa, e rispettivamente hanno bisogno di punti per ridurre al minimo il rischio di poter finire clamorosamente a rischio play out. La Cremonese ha un punto in più, ed ovviamente già salva, mentre al Cesena basta soltanto un pareggio per ipotecare la permanenza in cadetteria ancora per un altro anno.

COME ARRIVA IL CESENA - “Abbiamo lavorato bene in settimana cercando di mantenere sempre alta la concentrazione in vista di quella che sarà una partita per noi fondamentale. Abbiamo il dovere di raggiungere la salvezza ma per poterla agguantare serve ancora un ultimo sforzo”, queste le parole di Fabrizio Castori in conferenza stampa. Padroni di casa che dovrebbero affidarsi al 4-3-3, con il tridente composto da Dalmonte, Jallow e Vita. Nelle retrovie spazio al duo Suagher-Scognamiglio dall’inizio.

COME ARRIVA LA CREMONESE - "La mente sarà libera. C'è comunque una gara da giocare e una maglia da rispettare. Non avremo comunque le preoccupazioni della scorsa gara. Il Cesena? Voglio fare i complimenti a Castori”, ha parlato cosi Mandorlini alla vigilia del match. Spazio, dunque, al consueto 4-5-1, che vedrà Brighenti posizionarsi come punta centrale, con un folto centrocampo composto da Piccolo, Cinelli, Sbrissa, Croce e Perrulli.

Le probabili formazioni

CESENA (4-3-3): Fulignati; Perticone, Suagher, Scognamiglio, Fazzi; Fedele, Cascione, Schiavone; Dalmonte, Jallow, Vita. A disposizione:Melgrati, Agliardi, Eguelfi, Esposito, Donkor, Di Noia, Kupisz, Cacia, Chiricò. Allenatore: Castori

CREMONESE (4-5-1): Ravaglia; Renzetti, Forni, Claiton, Garcia Tena; Piccolo, Cinelli, Sbrissa, Croce, Perrulli; Brighenti. A disposizione: D’Avino, Ujkani, Gallina, Macek, Cinelli, Massari, Camara, Scamacca, Scappini. Allenatore: Mandorlini