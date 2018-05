Le probabili formazioni di Cesena-Parma - Ceravolo ancora titolare

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Obiettivi stagionali diversi, ma stessa voglia di ottenere l'intera posta in palio. Non mancano di certo i motivi d'interesse attorno al derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Parma, squadre che hanno assolutamente bisogno di una vittoria per consolidare l'attuale posizione di classifica e mettere un altro mattoncino importante per il raggiungimento, rispettivamente, della salvezza e della promozione diretta. All'andata il match terminò con un inatteso pari a reti bianche, risultato che, chiaramente, soddisfò molto più la formazione di Castori. A dirigere la contesa sarà il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma, assistito dai guardalinee Domenico Rocca di Vibo Valentia e Giuseppe Opromolla di Salerno, e dal quarto uomo, il signor Luigi Pillitteri di Palermo.



COME ARRIVA IL CESENA - L'unico indisponibile di giornata è Di Noia, mentre Esposito stringe i denti e recupera quantomeno per la panchina. Eccezion fatta per il ruolo di centravanti, Castori sembra avere le idee ben chiare: davanti a Fulignati giocheranno Perticone, Suagher, Scognamiglio e Fazzi, mentre in mezzo al campo agiranno Fedele, Schiavone e Laribi. L'unico ballottaggio, come dicevamo, riguarda l'attacco, con Jallow e Moncini che si giocano una maglia da titolare: sicuri del posto, invece, sembrano Kupisz e Dalmonte.

COME ARRIVA IL PARMA - Pochi dubbi in difesa a centrocampo, qualcosina in più davanti, ma la formazione che ha battuto la Ternana non dovrebbe essere toccata un granchè. Con Frattali in porta e Gazzola a destra, ritroverà il posto Gagliolo sulla sinistra, con Di Cesare e Iacoponi centrali. In mezzo ancora Scavone play, con Barillà e Dezi, magari aspettando la ripresa per rivedere Scozzarella in campo qualche minuto. Davanti ancora CCD. Ciciretti e Di Gaudio saranno di supporto a Ceravolo, in grandissimo spolvero contro la sua ex lo scorso primo maggio.