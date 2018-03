Le probabili formazioni di Cesena-Pro Vercelli - Sfida calda al Manuzzi

Fischio d'inizio alle 18.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Al Manuzzi di Cesena si gioca il match tra i romagnoli e la Pro Vercelli, valevole per il recupero della 28/a giornata di Serie B. I padroni di casa sono al 18esimo posto con 31 punti, gli ospiti, invece, sono al 20esimo con 27 punti. Dunque è un match già importante per la lotta per non retrocedere. In casa i romagnoli hanno totalizzato 21 punti con 5 vittorie, 6 pari e 2 sconfitte. In trasferta i piemontesi hanno raccolto 12 punti con 3 vittorie, 3 pareggi e ben 7 k.o. Il Cesena è tornato al successo nell'ultima giornata e ha messo fine al periodo nero con un punto in tre gare, la Pro Vercelli, però, è reduce da ben tre pari di fila e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Calcio d'inizio alle ore 18.30. L'arbitro è Chiffi della sezione di Padova.

COME ARRIVA IL CESENA - Come ricorda Football Data, il Cesena è rimasta l’unica la squadra ancora senza rigori a favore dopo 29 giornate. Il Cesena ha subito 31 dei suoi 50 gol in questo campionato nella ripresa, di cui 9 dal 46’ al 60’, 11 dal 61’ al 75’ (primato condiviso con Pescara e Foggia) ed 11 dal 76’ al 90’ inclusi recuperi. Fabrizio Castori ha in marzo il suo mese d’oro, con media punti/partita di 1,54, frutto di un bilancio composto da 31 vittorie, 21 pareggi e 22 sconfitte in 74 partite giocate. Sarà 4-4-2 per i romagnoli con Fulignati in porta, Perticone, Esposito, Fazzi e Donkor in difesa. Kupisz e Vita esterni con Schiavone e Fedele in mezzo. Jallow e Moncini in attacco.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI - Sempre in base ai dati forniti da Football Data, la Pro Vercelli è reduce da tre 0-0 consecutivi, in casa contro il Brescia, a Salerno ed al “Piola“contro il Palermo. L’ultima rete dei bianchi piemontesi è stata firmata da Germano al 66’ del match vinto 3-2 a Cremona il 3 febbraio scorso. La Pro Vercelli è reduce da due rinvii consecutivi, a Cesena nella gara che si doveva giocare martedì scorso ed in casacontro il Perugia tre giorni fa. Era dal 2012 che la Pro non subiva due rinvii di fila in campionato. La Pro Vercelli ha un approccio complicato alle partite quest’anno: 17 dei 43 gol subiti totali sono stati incassati dai bianchi piemontesi nei primi 30’ di gara. Sarà 3-5-2 con Pigliacelli in porta, Gozzi, Berra e Konate in difesa, Gatto, Paghera, Vives, Germano e Mammarella in mediana. Morra e Reginaldo in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CESENA (4-4-2): Fulignati; Perticone, Esposito, Fazzi, Donkor; Kupisz, Schiavone, Fedele, Vita; Jallow, Moncini. Allenatore: Castori

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi, Berra, Konate; Gatto, Paghera, Vives, Germano, Mammarella; Morra, Reginaldo. Allenatore: Grassadonia

ARBITRO: Chiffi della sezione di Padova.