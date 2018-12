Le probabili formazioni di Chievo-Lazio - Dubbi per Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio di Inzaghi affronta il Chievo, ringalluzzito dopo il pareggio contro il Napoli. I padroni di casa, ultimi in classifica con 1 punto, vogliono dar seguito alla bella prova di domenica scorsa per cercare di risalire la graduatoria (clivensi a -11 dalla salvezza). La Lazio invece, dal canto suo, dopo il pareggio contro il Milan per 1-1 della scorsa giornata è al quarto posto (a quota 23) e lotterà sia per mantenere la posizione e sia per provare ad avvicinarsi all’Inter (3° posto con 28 punti). Il Chievo ha perso le ultime due partite contro la Lazio in Serie A; i gialloblù non hanno mai subito tre KO consecutivi con i biancocelesti nel massimo campionato. La Lazio ha vinto in nove dei 16 incontri di Serie A contro il Chievo al Bentegodi (5 pareggi e 2 sconfitte), compreso il più recente, nell’agosto 2017 (1-2). Bilancio complessivo di 2 vittorie per il Chievo, 5 pareggi e 9 vittorie per la Lazio. Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Maresca della sezione di Napoli.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Il Chievo è solo la terza squadra a non avere ottenuto neanche un successo nelle prime 13 giornate di Serie A nel corso delle ultime 10 stagioni, dopo Verona (2015/16) e Benevento (2017/18). In caso di pareggio o sconfitta, il Chievo potrebbe eguagliare la sua striscia di incontri più lunga senza vittorie casalinghe in Serie A, registrata nel 2006/07 e nel 2008/09 (otto). Out Pucciarelli e Tomovic, diffidato Rossettini. Sarà 4-3-1-2 con Birsa alle spalle di Meggiorini e Stepinski (in ballottaggio con Pellissier). In difesa Depaoli può scalzare Barba con Cacciatore spostato a sinistra. Attenzione a Kiyine.

COME ARRIVA LA LAZIO - La Lazio è andata a segno in 14 delle 15 gare esterne giocate nell’anno solare 2018 in Serie A: 28 i gol messi a segno dai biancocelesti in trasferta in questo intervallo temporale, meno solo dell’Atalanta (31). La Lazio ha segnato quattro degli ultimi otto gol negli ultimi 20 minuti di gioco: queste reti sono valse quattro punti ai biancocelesti. Out Basta e Lucas Leiva, nessun diffidato. Sarà 3-5-2 con ballottaggio per il partner d'attacco di Immobile: in lotta Correa e Caicedo. Out Luis Alberto. Patric può giocare al posto di Marusic, Wallace in vantaggio su Luiz Felipe.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Meggiorini. A disposizione: Semper, Burruchaga, Depaoli, Tanasijevic, Cesar, Kiyine, Leris, Pellissier, Pucciarelli. Allenatore: Di Carlo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Caceres, Luiz Felipe, Bastos, Durmisi, Cataldi, Lukaku, Murgia, Berisha, Correa.. Allenatore: S. Inzaghi.

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli