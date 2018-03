Le probabili formazioni di Chievo-Sassuolo - Out Berardi

LIVE, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 15 di domani su TMW!

In questo turno di Serie A, spazio anche allo scontro diretto fra quelle che sono probabilmente le squadre che fino a questo momento hanno deluso di più nella massima serie italiana. Il Chievo di Maran si prepara, infatti, ad ospitare il Sassuolo di Beppe Iachini, per un match che mette in palio tre punti molto importanti per il morale dei due club e anche per la classifica in chiave salvezza.

COME ARRIVA IL CHIEVO - I padroni di casa proveranno a rialzarsi subito dopo la sconfitta con la Fiorentina arrivata la settimana scorsa per allontanarsi dalle sabbie mobili. "Cercheremo con rabbia il risultato", ha affermato nella giornata di ieri il tecnico Maran, avrà a disposizione sia Cesar che Giaccherini, mentre sarà ancora assente Gamberini. Convocati anche Inglese e Gamberini, che potrebbero però partire dalla panchina. In difesa, ballottaggio fra Dainelli e Tomovic, con il primo in vantaggio.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Gli ospiti hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime cinque gare e dovranno dare il tutto per tutto per arrivare ad una sterzata in questa seconda parte di stagione e non sprofondare in zona retrocessione, al momento distante soltanto tre punti. Assente Berardi per squalifica, oltre agli infortunati Matri e Letschert, con probabile passaggio al 3-5-2 e Ragusa al fianco di Babacar nel tandem offensivo. In difesa si rivedono Goldaniga, rientrato dalla squalifica, e Lirola.

Le probabili formazioni

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Pucciarelli. A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Tomovic, Gamberini, Jaroszynski, Depaoli, Rigoni, Gaudino, Bastien, Pellissier, Stepinski, Giaccherini, Inglese. All.: Maran.

SASSUOLO (4-4-2): Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga; Peluso, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Politano; Babacar, Ragusa. A disposizione: Pegolo, Marson, Lemoss, Rogerio, Adjapong, Dell'Orco, Mazzitelli, Biondini, Sensi, Frattesi, Cassata, Pierini. All.: Iachini.