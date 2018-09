Le probabili formazioni di Cittadella-Cosenza - Veneti per il tris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riparte la Serie B dopo la sosta. A meno di clamorosi ribaltamenti la stagione sarà a 19 squadre, quasi un unicum nella storia (sono solo altri due i precedenti). La capolista Cittadella di mister Venturato vuole continuare a stupire e riceve al Tombolato il Cosenza, reduce dalla brutta figura contro l'Hellas Verona (partita rinviata per campo in pessime condizioni con 0-3 a tavolino e multa). Il bilancio parziale dei precedenti, per adesso, sorride ai calabresi con 3 vittorie su 4 totali: l'unica sconfitta risale alla stagione 2001/2002. L'ultimo precedente è la gara di ritorno della Serie B di sedici anni fa: 2-0 per i granata. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Marini della sezione di Roma.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I veneti vogliono la terza vittoria di fila. Per l'occasione mister Venturato conferma il 4-3-1-2 con Paleari in porta, Ghiringhelli e Benedetti esterni, Adorni e Drudi centrali. Settembrini, Iori e Branca a centrocampo, Schenetti trequartista alle spalle di Scappini e Finotto.

COME ARRIVA IL COSENZA - I calabresi cercano il primo successo in stagione. Mister Braglia va verso il 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Maniero e Di Piazza. In porta c'è Saracco, difesa a tre con Capela, Dermaku e Legittimo. Corsi e D'Orazio esterni a centrocampo con Mungo, Palmiero e Varone in mezzo, vista l'assenza nell'ultimo momento di Garritano, nemmeno convocato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Scappini, Finotto. A disposizione: Maniero, Frare, Rizzo, Siega, Malcore, Proia, Panico, Strizzolo, Pasa. Allenatore: Venturato.

COSENZA (3-5-2): Saracco; Capela, Dermaku, Legittimo; Corsi, Mungo, Palmiero, Varone, D'Orazio; Di Piazza, Maniero. A disposizione: Cerofolini, Idda, Pascali, Tiritiello, Anastasio, Bearzotti, Bruccini, Verna, Baez, Perez, Tutino. Allenatore: Braglia.

ARBITRO: Marini della sezione di Roma