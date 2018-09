Le probabili formazioni di Cittadella-Crotone - Simy-Nalini in avanti

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Dopo mille polemiche, è cominciata anche la Serie B. Ancora tante nubi attorno al campionato cadetto che, in ogni caso, riapre i battenti tra vecchie conoscenze e new entry. Tra le squadre che abbiamo apprezzato anche lo scorso anno, c’è il Cittadella di Roberto Venturato che riparte tra alcune certezze e diversi cambiamenti. Non c’è più, ad esempio, il giovane difensore centrale Varnier (già infortunato all’Atalanta con la rottura del legamento crociato). Tra le facce nuove di questa Serie B, invece, c’è il Crotone del neo tecnico Stroppa. Dopo la cocente retrocessione dello scorso anno, la squadra calabrese è pronta a lottare da protagonista in questa nuova avventura, puntando fin da subito a tornare nella massima serie.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - C’è ancora Venturato in panchina, e questo è sinonimo di continuità per la squadra padovana. Cominciare bene significherebbe, per i granata, dare subito un segnale al campionato. Contro il Crotone, però, l’esordio è assai proibitivo, e cosi Venturato dovrà schierare il miglior undici per cominciare al meglio la stagione, sfruttando anche il fattore campo. Spazio, dunque, al 4-3-1-2 con l’attacco tutto nuovo composto da Finotto e Scappini, con il veterano Schenetti a fare da supporto sulla trequarti. A centrocampo cambia poco con Settembrini e Iori confermati, e l’inserimento di Branca arrivato direttamente dal campionato danese. In difesa ci sono ancora Adorni e Benedetti, ed i nuovi innesti Cancellotti e Drudi andranno a completare il pacchetto. Tra i pali confermato Paleari.

COME ARRIVA IL CROTONE - "Sono contento di allenare una squadra competitiva. C’è un buon equilibrio tra i reparti, mi sembra una squadra ben amalgamata per qualità morali, tecniche. Non ci sono giocatori che spiccano ma allo stesso tempo esiste un’ottima omogeneità”, queste le parole del tecnico Stroppa alla vigilia dell’esordio in campionato. Buona parte dell’assetto dello scorso anno è stato confermato, proprio per puntare alla pronta promozione già da quest’anno. Ed allora spazio a Cordaz tra i pali, con il tecnico che punta sul 3-5-2: la difesa il reparto più mutato, con Sampirisi, Golemic e Marchizza a formare il trio arretrato; Faraoni e Martella agiranno sugli esterni, mentre Rohden, il nuovo arrivato Benali e Stoian completano il centrocampo. In avanti spazio a Simy, protagonista la scorsa stagione con la maglia rossoblu, insieme a Nalini.

Le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Drudi, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Scappini. A disposizione: Ghiringhelli, Frare, Rizzo, Proia, Siega, L.Maniero, Pasa, Malcore, Strizzolo, Panico. All. Venturato

Crotone (3-5-2): Cordaz; Sampirisi, Golemic, Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Stoian, Martella; Nalini, Simy. A disposizione: Festa, Curado, Cuomo, Molina, Valietti, Suljic, Vaisanen, Firenze, Budimir, Spinelli. All. Stroppa