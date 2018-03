Le probabili formazioni di Cittadella-Empoli - Un dubbio per Venturato

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 15 su TMW!

Sono attese allo stadio Tombolato le maggiori emozioni del prossimo turno di Serie B. Di fronte, oggi pomeriggio alle 15, Cittadella ed Empoli, pronte a darsi battaglia per i rispettivi obiettivi. Da un lato, infatti, i padroni di casa vorranno migliorare ulteriormente una classifica già positiva provando ad insidiare il Palermo al terzo posto, dall’altro, invece, gli ospiti non possono concedersi passi falsi per continuare ad occupare la vetta della classifica, ora condivisa con il Frosinone.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - La squadra di Venturato è tornata a vincere la settimana scorsa contro il Cesena, dopo la sconfitta di due turni fa con il Novara. Out Siega, Iunco e Liviero per infortunio, a loro si aggiungono Varnier e Salvi fermati dal Giudice sportivo. Prima convocazione per Thomas Vettorel, portiere classe 2000 della formazione Primavera. In difesa Benedetti sembra in vantaggio su Pezzi e questo sembra essere l’unico dubbio di formazione. I granata hanno collezionato 15 punti in casa e 26 lontano dal proprio stadio, con ben 6 sconfitte interne (record del torneo, assieme al Novara. In casa, la vittoria manca ormai dal 25 novembre scorso, 2-1 sulla Salernitana; poi si conta 1 pareggio e 3 sconfitte di fila nelle ultime 4 gare giocate in terra veneta.

COME ARRIVA L’EMPOLI - L´Empoli ha in corso la striscia positiva record stagionale: gli azzurri arrivano da 12 turni utili consecutivi, con 8 successi e 4 pareggi. Non solo: i toscani segnano da 16 turni di fila, per un totale di 38 gol con ultimo stop nello 0-1 a Venezia, il 21 ottobre scorso. Confermato il 4-3-1-2, con Maietta e Krunic recuperati. Assente Untersee, per una frattura alla mano, insieme a Piu e Terracciano.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2) -Alfonso; Pelagatti, Scaglia, Adorni, Benedetti; Schenetti, Iori, Settembrini; Chiaretti; Kuoame, Strizzolo. A diposizione: Paleari, Vettorel, Pezzi, Caccin, Lora, Bartolomei, Pasa, Maniero, Arrighini, Vido.All.: Venturato.

EMPOLI (4-3-1-2) - Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Veseli, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc; Donnarumma, Caputo.A diposizione: Giacomel, Imperiale, Luperto, Polvani, Brighi, Lollo, Traorè, Ninkovic, Rodriguez. All.: Andreazzoli.