Le probabili formazioni di Cittadella–Brescia – Venturato vuole i play off

Ad un passo dai play-off. Il Cittadella accoglie il Brescia in questa terzultima giornata di serie B. I padroni di casa vogliono trovare la quarta vittoria consecutiva, per potersi assicurare i primi posti della classifica. Le rondinelle non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, ma ovviamente bisogna onorare al meglio questa stagione, soprattutto dopo il periodo negativo di inizio anno.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Tre vittorie consecutive, di cui l’ultima sul campo dell’Avellino. Nove punti che hanno permesso ai veneti di rientrare nella lotta per le prime posizioni. Venturato potrebbe cambiare qualcosa per via degli impegni ravvicinati: Pasa sarà squalificato, mentre Lora è stato recuperato dopo i problemi fisici. Paleari potrebbe essere riconfermato in porta, Pezzi, Scaglia, Adorni e Pelagatti andranno in difesa. Iori va in mezzo al campo, con Settembrini e Bartolomei a supporto. Chiaretti, dopo l’ottima prova, ha un posto assicurato sulla trequarti, con Arrighini e Kouamé che potrebbero partire dal primo minuto.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite giocate. Le rondinelle non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, anche se la zona rossa non è lontana. Qualche punto servirebbe per poter andare avanti senza problemi. Minelli viene riconfermato in porta, come conferma lo stesso Pulga. Coppolaro, Somma, Lancini e Longhi potrebbero andare in difesa, con Tonali in cabina di regia. Ndoj e Martinelli andranno supporto, mentre Torregrossa sarà la prima punta al posto dello squalificato Caracciolo. Spalek e Embalo agiranno sulle corsie esterne.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Pezzi, Scaglia, Adorni, Pelagatti; Settembrini, Iori, Bartolomei; Chiaretti, Kouamé, Arrighini. A disposizione: Alfonso, Salvi, Benedetti, Varnier, Lora, Schenetti, Maniero, Strizzolo, Fasolo, Vido. Allenatore: Roberto Venturato.

BRESCIA (4-3-3): Minelli; Coppolaro, Somma, Lancini E., Longhi; Ndoj, Tonali, Martinelli; Spalek, Caracciolo, Embalo. A disposizione: Pelagotti, Curcio, Okwonkwo, Dall’Oglio, Bisoli, Furlan, Gastaldello, Cancellotti. Allenatore: Ivo Pulga.