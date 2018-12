Le probabili formazioni di Cosenza-Benevento - Tutino vs Coda

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Sfida calda al "San Vito-Marulla" tra Cosenza e Benevento. Si recupera alle 17 il match non disputato ieri per l'impraticabilità di campo. Si affrontano due squadre in cerca di punti per i rispettivi obiettivi: i calabresi per la salvezza, i campani per la Serie A. I calabresi sono quattordicesimi in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, i sanniti occupano il 7° posto assieme al Perugia con 21 punti e un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Sarà il primo confronto assoluto fra le due squadre nel campionato di Serie B

COME ARRIVA IL COSENZA - Il Cosenza è reduce da 2 vittorie consecutive e una sconfitta pesante in trasferta con lo Spezia. Sarà 4-3-1-2 con Baez trequartista alle spalle di Tutino e Maniero. Non perfette le condizioni di Idda, Dermaku e Baez.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Il Benevento ha rimediato un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate. Dopo il k.o. casalingo subito contro l'Hellas, per i sanniti di Bucchi ci vuole un pronto riscatto. Out Viola, Maggio, oltre agli squalificati Costa e Volta. Ci sono anche Letizia e Di Chiara, mentre Nocerino e Del Pinto sono a disposizione. Sarà 3-4-1-2 con Insigne alle spalle di Coda e Asencio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA (4-4-2): Perina; Corsi, Dermaku, Idda, Legittimo; Mungo, Palmiero, Bruccini, D’Orazio; Balcet, Tutino. A disposizione: Cerofolini, Saracco, Perez, Di Piazza, Tiritiello, Schetino, Maniero, Garritano, Pascali, Baez. Allenatore: Braglia

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Antei, Billong, Di Chiara; Tello, Bandinelli, Buonaiuto; Improta, Coda, Asencio. A disposizione: Puggioni, Gori, Sparandeo, Del Pinto, Tuia, Gyamfi, Insigne R., Nocerino, Cuccurullo, Ricci F., Volpicelli, Filogamo. Allenatore: Bucchi

ARBITRO: Pillitteri della sezione di Palermo