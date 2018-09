Le probabili formazioni di Cosenza-Perugia - Due deluse chiamate al rilancio

Fischio di inizio alle ore 15.00. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Un momento per niente facile, nessuno può permettersi un altro passo falso. Cosenza e Perugia si affrontano per schiodarsi dalla parte bassa della classifica, divise soltanto da due punti. I calabresi sono alla ricerca del primo successo in Serie B, una categoria che mancava da 15 anni. Gli umbri vogliono tornare alla vittoria per scacciare la crisi e uscire da una situazione più complicata del previsto. Fischio di inizio alle ore 15, match valido per la sesta giornata di campionato, allo stadio San Vito Marulla di Cosenza. Arbitra la gara il fischietto Federico Dionisi de L'Aquila.

COME ARRIVA IL COSENZA - Si è visto bel gioco a sprazzi ma soprattutto una squadra in debito di ossigeno. Soltanto due punti e un penultimo posto che spaventa di già, troppe le occasioni lasciate per strada. Il tecnico Braglia tiene fede al 3-5-2, gli interpreti saranno gli stessi visti finora con poche eccezioni. Baclet è candidato a rientrare nell'undici titolare (non gioca dalla finale con il Pescara), potrebbe fargli spazio Maniero con la conferma di Tutino. A centrocampo dovrebbe tornare Palmiero, affiancato da Garritano e Mungo.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Reduci da due sconfitte consecutive con Palermo e Carpi, i grifoni sono chiamati al riscatto a Cosenza dopo un periodo difficile e soli quattro punti in classifica. Il dubbio di Nesta è se schierare Verre come mezzala o regista. Sicuro il rientro di Felicioli sulla fascia sinistra mentre sull'out opposto permane il ballottaggio tra Mustacchio e Mazzocchi, con il primo favorito. Nel 3-5-2, modulo sul quale insiste il tecnico ex campione del Mondo, Vido dovrebbe rientrare dal primo minuto a guidare l'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI:

COSENZA (3-5-2) - Sarracco; Capela, Demarku, Legittimo; Corsi, Garritano, Palmiero, Mungo, D'Orazio; Tutino, Baclet. A disp. Cerofolini, Idda, Tiritiello, Pascali, Varone, Bruccini, Bearzotti, Verna, Perez, Di Piazza, Maniero, Baez. Allenatore: Piero Braglia.

PERUGIA (3-5-2) - Gabriel; Ngawa, Cremonesi, Gyomber; Mazzocchi, Moscati, Verre, Kingsley, Felicioli; Vido, Melchiorri. A disp. Leali, Perilli, El Yamiq, Falasco, Sgarbi, Bianco, Bordin, Dragomir, Kouan, Bianchimano, Mustacchio, Terrani. Allenatore: Alessandro Nesta.