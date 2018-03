Le probabili formazioni di Cremonese-Frosinone - Chance per Paulinho

Fischio d'inizio alle 20:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Cremonese-Frosinone è indubbiamente una delle gare di cartello della ventottesima giornata di Serie B. Energie da gestire nel turno infrasettimanale per le due compagini, reduci da un periodo di appannamento. I ciociari, dopo aver rialzato la testa contro l'Ascoli, hanno frenato nuovamente nel match interno contro il Perugia. Ciononostante, la vetta resta ampiamente alla portata: la capolista Empoli dista appena una lunghezza. I grigiorossi non vincono dal venti gennaio: da allora tre pareggi e due sconfitte, bottino eccessivamente magro per una squadra che ambisce ai play-off.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Noie muscolari per Brighenti, che resta ai box. Out anche lo squalificato Marconi e Gomez. Rifiata Almici, Cinaglia è infatti in pole per il binario di destra. Garcia Tena avanti nel ballottaggio con Claiton, conferme per Canini e Renzetti. Rebus centrocampo per Tesser: Cavion ancora vertice basso, spalleggiato da Pesce e Croce, ma Arini resta in corsa e può scalzare uno dei tre. Castrovilli sulla trequarti, salgono vertiginosamente le quotazioni di Paulinho per affiancare Piccolo nel tandem offensivo.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Stangata per Soddimo e Terranova, sanzionati dal giudice sportivo rispettivamente con tre e due giornate di squalifica. Costretti al forfait Crivello, Sammarco e Besea, figura invece tra i convocati Bardi: fiducia rinnovata a Vigorito, in attesa che l'estremo difensore scuola Inter torni a pieno regime. Brighenti, Ariaudo e Krajnc nella retroguardia a tre, Paganini e Beghetto sugli esterni, con Koné e Maiello al centro della mediana. Scalda i motori Dionisi, che farà coppia con il solito Ciofani: alle loro spalle spazio a Ciano.

Ecco le probabili formazioni:

CREMONESE (4-3-1-2): Ujkani; Cinaglia, Garcia Tena, Canini, Renzetti; Pesce, Cavion, Croce; Castrovilli; Paulinho, Piccolo. A disposizione: D'Avino, Ravaglia, Almici, Claiton, Procopio, Arini, Cinelli, Macek, Perrulli, Sbrissa, Scamacca, Scappini. Allenatore: Attilio Tesser.

FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Koné, Maiello, Beghetto; Ciano; Ciofani D., Dionisi. A disposizione: Zappino, Bardi, Russo, Ciofani M., Frara, Chibsah, Gori, Matarese, Citro, Volpe. Allenatore: Moreno Longo.