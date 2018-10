Le probabili formazioni di Cremonese-Salernitana - Scelte confermate per i due tecnici

Fischio d'inizio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La settima giornata del campionato cadetto propone l'interessante match dello "Zini" tra Cremonese e Salernitana che metterà in palio tre punti importante in ottica play-off. I grigiorossi sono l'unica squadra ancora imbattuta insieme al Pescara e sono reduci dal pareggio esterno contro l'Ascoli, mentre la Salernitana viene dall'importante successo sul Verona ed è chiamata a confermare i segnali positivi anche in trasferta dove, fin qui, non ha brillato. A dirigere l'incontro sarà il signor Francesco Guccini di Albano Laziale.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Mister Mandorlini ha a disposizione l'intera squadra fatto salvo il solo Montalto, ancora infortunato, recuperando in extremis Migliore e Piccolo che si accomoderanno in panchina. Confermatissimo il 4-3-3. In difesa gli stessi uomini della gara con l'Ascoli, mentre a centrocampo in piedi alcuni ballottaggi. Arini, unico certo del posto, dovrebbe essere affiancato da Croce, in vantaggio su Castagnetti, e Greco, in ballottaggio con Emmers. In avanti spazio uno tra Perrulli e Carretta affiancherà nel tridente Paulinho e Castrovilli.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Squadra che vince non si cambia per mister Colantuono, che dovrebbe affidarsi pressoché allo stesso undici che sabato scorso ha battuto il Verona. In difesa recuperato Perticone, che lascerà ancora il posto a Mantovani, mentre in mediana mancherà Di Gennaro. A centrocampo dunque ci saranno Di Tacchio, Castiglia e uno tra Odjer ed Akpa Akpro, con quest'ultimo che sembra avanti, mentre sugli esterni confermati Vitale a sinistra e Casasola sul versante opposto. In avanti spazio alla coppia Djuric-Jallow.

Probabili formazioni

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Claiton, Terranova Renzetti; Croce, Arini, Greco; Carretta, Paulinho, Castrovilli. A disp.: Ravaglia, Volpe, Del Fabro, Migliore, Kresic, Marconi, Boultam, Castagnetti, Brighenti, Strefezza, Emmers, Piccolo, Perrulli.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Gigliotti; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Djuric, Jallow. A disp.: Vannucchi, Russo, Migliorini, Perticone, Pucino, Odjer, Mazzarani, Palumbo, A. Anderson, Orlando, Bocalon, Vuletich. All. Colantuono.