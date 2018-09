Le probabili formazioni di Cremonese-Spezia – Spazio a Strefezza in attacco

Fischio d'inizio questa sera alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Un solo punto di distanza, un campionato che è appena cominciato. La Cremonese scende in campo nella terza giornata di campionato contro lo Spezia. I padroni di casa arrivano dall'ottima prova contro il Palermo, ma deve ancora arrivare la prima vittoria stagionale. Gli ospiti sono reduci dal 3-2 casalingo contro il Brescia. Ora bisogna impostare il proprio ritmo e dare un segnale forte alle dirette concorrenti.

COME ARRIVA LA CREMONESE – La sfida contro il Palermo ha dimostrato che questa squadra c'è e può fare bene. Mandorlini recupera Castrovilli, che potrebbe scendere in campo nella seconda parte di gara. Paulinho e Piccolo hanno ricominciato ad allenarsi, ma al momento la loro presenza non è garantita. Probabile il 4-3-3, con Radunovic in porta. Difesa a quattro con Mogos, Claiton, Terranova e Migliore. A centrocampo potrebbero essere riconfermati Emmers, Castagnetti e Arini, ma occhio a Croce dal primo minuto. Unica punta Brighenti, con Strefezza e Perrulli sugli esterni. L'esterno classe 1997 potrebbe scendere in campo dal 1'

COME ARRIVA LO SPEZIA – C'è molta fiducia in casa Spezia, ma ovviamente bisogna confermarsi sempre in questo campionato di serie B. Bidaoui torna nella lista convocati, ma potrebbe partire dalla panchina. Assenti Acampora, Capradossi e Lamanna, tutti alle prese con guai fisici. In porta dovrebbe partire Manfredini, con De Col e Crivello sulle corsie esterne. Al centro della difesa ci potrebbero essere Giani e Terzi. Bartolomei, Ricci e Mora potrebbero iniziare in mezzo al campo, con Galabinov unica punta. Okereke e Pierini potrebbero partire dal primo minuto, ma attenzione alle sorprese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-3): Radunovic, Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Castagnetti, Arini; Strefezza, Brighenti, Perrulli. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Kresic, Croce, Marconi, Boultam, Del Fabro, Carretta, Renzetti, Piccolo, Castrovilli, Paulinho. Allenatore: Andrea Mandorlini.

SPEZIA (4-3-3): Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Crivello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Pierini. A disposizione: Desjardins, Barone, Augello, Vignali, Bachini, Crimi, De Francesco, Bastoni, Maggiore, Gyasi, Gudjohnsen, Bidaoui. Allenatore: Pasquale Marino.