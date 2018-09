Le probabili formazioni di Crotone-Brescia - Qualche cambio per Stroppa

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Invertire rotta o confermare quella intrapresa. Crotone-Brescia aprirà la sesta giornata di Serie B questa sera. Allo "Scida" la squadra rossoblu cercherà un successo che manca da due turni per rimanere in scia di Verona, Pescara e Benevento nei quartieri alti della classifica. Inizio di stagione in chiaroscuro per i calabresi che, dopo la sconfitta pesante di Cittadella, hanno trovato due vittorie di fila contro Foggia e Livorno per poi perdere contro i gialloblu scaligeri e gli abruzzesi nelle ultime due uscite ufficiali. Percorso inverso invece per le Rondinelle a cui sembra aver giovato la cura Corini. Il club lombardo ha infatti trovato martedì scorso il primo acuto stagionale in casa contro il Palermo che ha interrotto un digiuno fatto di tre pareggi e una sconfitta. Entrambe le squadre sono appaiate a sei punti in una posizione di centro classifica e un successo potrebbe dare una sterzata importante alla stagione, anche se va ricordato che siamo solo nelle prime giornate di campionato. I precedenti in terra calabrese sono nettamente a favore del Crotone con il Brescia che non è mai riuscito nel blitz contro i rossoblu. Il bilancio recita cinque vittorie dei padroni di casa, l'ultima il 21 marzo 2015, e tre pareggi, come nell'ultima occasione quando un gol di Abate nel finale rispose al vantaggio crotonese di Ricci. L'incontro sarà diretto dal signor Livio Marinelli della sezione arbitrale di Tivoli.

COME ARRIVA IL CROTONE - Qualche cambio di formazione per Giovanni Stroppa che cerca la svolta davanti al pubblico amico. Il tecnico dei calabresi non avrà a disposizione per la sfida casalinga di questa sera Cuomo. In porta rientra Cordaz mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Golemic, Sampirisi e Marchizza. Le chiavi del centrocampo saranno consegnate a Benali, a segno a Pescara contro la sua ex squadra. Il numero 10 rossoblu dovrebbe essere supportato da Rohden da una parte e da Firenze con Faraoni e Martella che dovrebbero percorrere le corsie laterali. In attacco ci potrebbe essere un avvicendamento con Simy che si candida per una maglia da titolare al fianco di Budimir.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Continuità, è quella che chiede Eugenio Corini dai suoi ragazzi. Il tecnico delle Rondinelle dovrebbe confermare la formazione che si è imposta sul Palermo martedì scorso. In porta quindi ci sarà Alfonso con Sabelli e Curcio sulle corsie laterali, anche se Mateju potrebbe anche tornare sull'out di destra per rilevare l'ex Bari, al debutto in campionato nell'ultimo turno. I due centrali saranno come sempre Gastaldello e Romagnoli mentre davanti alla difesa ci sarà Tonali supportato da una parte da Ndodj e dall'altra da Dall'Oglio. In attacco confermato il tandem Donnarumma-Torregrossa con Bisoli che dovrebbe essere confermato nel ruolo di trequartista.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Sampirisi, Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Firenze, Martella; Simy, Budimir. A disposizione: Figliuzzi, Festa, Curado, Stoian, Nalini, Crociata, Barberis, Molina, Zanellato, Vaisanen, Valietti, Spinelli. Allenatore: Giovanni Stroppa.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Ndoj, Tonali, Dall'Oglio; Bisoli; Donnarumma, Torregrossa. A disposizione: Andrenacci, Mateju, Cistana, Martinelli, Morosini, Tremolada, Spalek, Ferrari. Allenatore: Eugenio Corini.