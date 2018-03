Le probabili formazioni di Crotone-Roma - De Rossi squalificato, fuori Under

Crotone-Roma domani alle 15.00. Su TMW la cronaca testuale, le pagelle e le voci dei protagonisti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dall’inno della Champions a quello della Serie A. Da un Olimpico strapieno e desideroso di conquistare i quarti di finale della coppa europea più importante, a un Ezio Scida che vuole allontanare lo spauracchio retrocessione. La Roma è pronta ad affrontare il Crotone, nella 29a giornata di Serie A. Lotta per la Champions da una parte, missione salvezza dall’altra. Entrambe le squadre sono reduci da un successo con 3 reti di scarto (i giallorossi contro il Torino, i rossoblù contro la Sampdoria) e sono divise da ben 32 punti in classifica. All’andata, nella Capitale, finì 1-0, con Perotti decisivo su rigore. L’anno scorso, qui in terra calabrese, vinse sempre la Roma, che in trasferta ha la terza miglior difesa del campionato (8 gol al passivo). Il fischio d’inizio è in programma domani alle 15.00, l’arbitro sarà il sig. Banti.

COME ARRIVA IL CROTONE - Dopo 3 pareggi e 2 sconfitte, pesantissime, in chiave salvezza contro Benevento e Spal, il Crotone è tornato a sorridere con la roboante vittoria per 4-1 sulla Sampdoria. Un risultato netto, convincente, che ha ridato fiducia alla squadra di mister Zenga. Con Tumminello, Simic, Izco e Budimir ancora alle prese con dei problemi fisici, sono soltanto 2 i dubbi nel 4-3-3 rossoblù. Il primo riguarda il ruolo di terzino destro, con Faraoni in vantaggio su Samprisi. L’altro interrogativo è a centrocampo: Mandragora e Benali sono sicuri del posto, Stoian e Barberis invece si giocano l’ultima maglia a disposizione. Davanti confermato il tridente Ricci-Trotta-Natalini.

COME ARRIVA LA ROMA - Tre successi nelle ultime uscite, contro Napoli, Torino e Shakhtar Donetsk. La Roma, 3° forza del campionato e prossima alla doppia sfida contro il Barcellona, si è messa definitivamente alle spalle la crisi di dicembre e gennaio, tornando a essere la favorita nella lotta per la Champions League (+3 dalla Lazio, +4 dall’Inter). Contro il Crotone Di Francesco farà delle rotazioni ragionate nella formazione titolare. Nel 4-3-3 giallorosso, Florenzi dovrebbe riposare e lasciare spazio a Peres sulla fascia destra, con Fazio, Manolas e Kolarov a completare la linea difensiva. De Rossi è squalificato, dunque Gonalons partirà titolare con Strootman e Nainggolan. Dzeko sarà la punta, Perotti agirà a destra ed El Shaawawy, più di Under (leggero affaticamento muscolare), a sinistra. Defrel e Karsdorp continuano a svolgere lavori differenziati, non dovrebbero partirà domani con la squadra.

PROBABILI FORMAZIONE

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Stoian; Ricci, Trotta, Nalini.

A disposizione: Viscovo, Pavlovic, Sampirisi, Ajeti, Diaby, Barberis, Crociata, Zanellato, Rohden, Simy Allenatore: Walter Zenga

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Silva, Florenzi, Jesus, Pellegrini, Gerson, Under, Antonucci, Schick Allenatore: Eusebio Di Francesco