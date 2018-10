Le probabili formazioni di Dortmund-Monaco - Kagawa k.o., Golovin dal 1'

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La Champions League è un'altra storia. Il Monaco ci spera, anche perché il momento è assolutamente negativo. La squadra del Principato va in casa del Borussia Dortmund per cercare punti preziosi: vincere davanti al muro giallonero non sarà assolutamente un compito facile. I padroni di casa hanno trovato la vittoria nel primo turno e vogliono iniziare con il piede giusto anche davanti al proprio pubblico. I francesi sono a quota zero in classifica e non se la passano bene nemmeno in campionato. Ora è arrivato il momento di tirarsi su le maniche e cercare di mescolare nuovamente le carte nel gruppo A.

COME ARRIVA IL DORTMUND – Vittoria di misura contro il Club Brugge, ora gli uomini di Favre vogliono riconfermarsi anche contro il Monaco. La nuova stagione è iniziata con il piede giusto: otto risultati utili consecutivi tra campionato, coppa e Champions League. Il tecnico svizzero dovrà fare a meno di Kagawa, Toprak e Toljan, mentre Piszczek e Götze sono da valutare per via dei problemi fisici. I due molto probabilmente verranno monitorati nella rifinitura prima del match. Si parte con il 4-2-3-1, con Bürki in porta. In difesa dovrebbero agire Akanji, Diallo e Schmelzer, ancora dubbi sul lato destro. A centrocampo Witsel e Delaney andranno a gestire le operazioni, con Reus tra le linee. Pulišić e Larsen andranno a supporto, mentre in attacco ci sarà Philipp.

COME ARRIVA IL MONACO – Una sola vittoria nella prima partita di campionato, poi un disastro clamoroso. Golovin non ingrana, Falcao segna ma non basta: la squadra di Jardim deve assolutamente uscire dal tunnel con una vittoria. La trasferta sarà proibitiva e ci sono anche diversi dubbi: Subasic è stato convocato, ma Benaglio è favorito per una maglia da titolare. Glik e Jemerson andranno al centro della difesa, con Sidibé ed Henrichs sulle corsie esterne. Il tecnico lusitano non fa pretattica e dietro a Falcao schiera Golovin: stando alle sue ultime parole in conferenza stampa, serve un giocatore delle sue qualità per dare la svolta. Grandsir e Chadli si piazzeranno ai lati, con Aholou e Tielemans in mezzo al campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Witsel, Delaney; Pulišić, Reus, Bruun Larsen; Philipp. A disposizione: Hitz, Hakimi, Zagadou, Alcacer, Guerreiro, Gómez, Dahoud, Weigl. Allenatore: Lucien Favre

MONACO (4-2-3-1): Benaglio; Sidibé, Glik, Jemerson, Henrichs; Aholou, Tielemans; Chadli, Golovin, Grandsir; Falcao. A disposizione: Subasic, Barreca, Raggi, Ait-Bennasser, N'Doram, Mboula, Sylla. Allenatore: Leonardo Jardim