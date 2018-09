Le probabili formazioni di Dudelange-Milan – Turnover per Gattuso

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00 Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Iniziare con il piede giusto. Senza sottovalutare l'avversario. Esordio fuori casa per il Milan di Gennaro Gattuso, che sfiderà il Dudelange. I lussemburghesi hanno già stabilito il proprio record, ma ovviamente l'entusiasmo è alle stelle anche per questo esordio. Servirà una gran prova per poter strappare almeno un punto. I rossoneri devono assolutamente iniziare con il piede giusto: per non precludere la competizione serve un primo posto, soprattuto in vista dei sedicesimi. L'obiettivo è quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno, ma intanto la qualificazione si gioca sin dal primo match.

COME ARRIVA IL DUDELANGE – La stagione dei lussemburghesi è iniziata già da giugno, con i preliminari di Champions League. Dopo la sconfitta con il MOL Vidi, è arrivata la retrocessione in Europa League. L'entusiasmo, dopo la qualificazione alla fase a gironi, è alle stelle e l'atteggiamento sembra quello giusto: Schnell, in conferenza stampa, ha confermato la mentalità dei padroni di casa. Toppmöller solitamente utilizza il 4-2-3-1, ma con molta probabilità le due ali si abbasseranno sulla linea dei centrocampisti. Frising va in porta, con Jordanov, Schnell, Prempeh e El Hriti in difesa. In cabina di regia vanno Kruska, Coutourier e Pokar, con Stolz e Sinani sulle corsie. L'unica punta sarà Turpel.

COME ARRIVA IL MILAN – Lo stop contro il Cagliari ha spento gli entusiasmi in casa Milan, dunque è arrivato il momento di tornare in campo e vincere. Musacchio, Rodriguez, Bonaventura, Cutrone e Suso non sono stati convocati, dunque ci sarà un bel turnover. Per questo match Gattuso cambierà diversi elementi, partendo dalla porta. Reina darà il cambio a Donnarumma, probabilmente fino al termine del girone di qualificazione. Romagnoli e Caldara andranno al centro della difesa, con Abate e Laxalt sulle corsie esterne. Bertolacci dovrebbe gestire le operazioni in mezzo al campo, con Bakayoko e Mauri a supporto. Straordinari per Higuain al centro dell'attacco, con Borini e Castillejo sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

DUDELANGE (4-5-1): Frising; Jordanov, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Kruska, Coutourier, Pokar, Sinani; Turpel. A disposizione: Esposito, Bisevac, Melisse, Clément, Stélvio, Stumpf, Perez. Allenatore: Dino Toppmöller.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Bertolacci, Mauri; Borini, Higuain, Castillejo. A disposizione: Donnarumma A., Calabria, Zapata, Biglia, Kessie, Calhanoglu, Halilovic. Allenatore: Gennaro Gattuso.