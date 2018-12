Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta - Dubbio modulo per Iachini

Calcio d'inizio: domani ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Non sarà il big-match della tredicesima giornata di Serie A, ma la sfida tra Empoli ed Atalanta assume un gran fascino. Perché a sfidarsi saranno due squadre che esprimono un buon calcio: da una parte i toscani di Beppe Iachini (subentrato da qualche settimana ad Aurelio Andreazzoli), dall’altra gli orobici di Gian Piero Gasperini che non rappresentano più una sorpresa.

E se i nerazzurri arrivano a questa partita da quattro vittorie consecutive e dal poker rifilato all’Inter di Luciano Spalletti, non si può dire lo stesso del momento di Caputo e compagni: prima della sosta è arrivata la vittoria contro l’Udinese, ma sono solo nove i punti raccolti fin qui. Un po’ poco anche in base a quanto ha mostrato in campo la squadra azzurra.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Dubbio modulo per Iachini, che pensa anche al 4-3-1-2 con Zajc alle spalle del duo Caputo-La Gumina. Nel caso in cui dovesse essere confermato il 4-3-2-1, lo sloveno giocherà come trequartista sulla linea di Krunic, con Traoré dal 1’ a centrocampo insieme ad Acquah e Capezzi. In difesa, infine, un solo ballottaggio: Antonelli in pole su Pasqual, a completare il pacchetto a quattro formato da Di Lorenzo, Maietta e Silvestre.

COME ARRIVA L’ATALANTA - 3-4-1-2, invece, per Gasperini, che in difesa recupera Masiello: lui, insieme a Mancini e Toloi agirà avanti a Gollini. A centrocampo solito tandem in mediana con Freuler e De Roon, mentre sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Hateboer e Gosens. In attacco Gomez giocherà a supporto di Zapata ed Ilicic.

Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Traorè; Zajc, Krunic; Caputo. A disposizione: Fulignati, Terracciano, Untersee, Veseli, Pasqual, Brighi, Bennacer, Lollo, Ucan, Rasmussen, Mraz, La Gumina. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Adnan, Palomino, Castagne, Bettella, Pasalic, Pessina, Kulusevski, Valzania, Rigoni, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.