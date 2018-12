Le probabili formazioni di Empoli-Bologna - Sale Santander, out Calabresi

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Si giocano una fetta di salvezza Empoli e Bologna, faccia a faccia al Castellani questo pomeriggio alle quindici. Scontro non decisivo, ma che potrebbe veicolare il percorso di una delle due squadre in caso di vittoria, in termini numerici, ma anche (e soprattutto) di autostima e morale. La distanza è minima: appena due lunghezze separano azzurri - nella safe zone a quota tredici - e rossoblu, che presiedono la terzultima piazza. Ad un mese e tre giorni dall'insediamento sulla panchina toscana Iachini è ancora imbattuto: due vittorie e un pareggio il bilancio di una partenza sprint, che ha ricondotto su binari più favorevoli una marcia che rischiava lo sbando sotto la gestione dello sfortunato Andreazzoli. Posta in palio altissima, soprattutto per Inzaghi: il tre a zero rotondo in Coppa Italia sul Crotone ha mitigato solo temporaneamente una situazione che resta critica. Il trenta settembre scorso l'ultimo successo, poi solo sconfitte e pari in campionato. Se lo scontro di oggi dovesse portare in dote un'altra sconfitta il rischio esonero per l'ex tecnico del Venezia diverrebbe più che concreto.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Tutti a disposizione di Iachini, che avrà dunque un discreto margine decisionale in ogni zona di campo. Pur al netto di qualche rimpianto, il pari di Ferrara ha lanciato segnali positivi che potrebbero indurre il tecnico azzurro a riproporre lo spartito schierato contro la SPAL. Favoriti dunque Veseli, Silvestre e Maietta per la linea a tre davanti a Provedel. Di Lorenzo e Pasqual sugli esterni, rischia ancora Zajc, verso un'altra esclusione a favore di Traorè, Bennacer e Krunic. Già disegnato l'attacco: La Gumina sarà ancora il partner di Caputo.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Calabresi ha preso parte alla trasferta insieme al resto della squadra nonostante la squalifica, "segnale importante per il gruppo", a detta di Inzaghi. In campo il miglior undici possibile: Skorupski tra i pali, Danilo centrale insieme a De Maio ed Helander. Mattiello e Dijks partono in pole per i binari laterali, Poli e Pulgar mediani di un centrocampo che avrà con ogni probabilità in Orsolini il suo vertice alto. Sembra rientrato l'allarme per Santander, che ha assorbito il problema alla caviglia rimediato in Coppa Italia: il Robero stringerà verosimilmente i denti per far coppia con Palacio.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; La Gumina, Caputo. A disposizione: Fulignati, Terracciano, Antonelli, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Acquah, Brighi, Capezzi, Ucan, Zajc, Mchedlidze, Mraz, Rodriguez. Allenatore: Giuseppe Iachini.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dijks; Orsolini; Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Mbaye, Paz, Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Svanberg, Destro, Falcinelli, Okwonkwo. Allenatore: Filippo Inzaghi.