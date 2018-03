Le probabili formazioni di Empoli-Entella - Occasione ghiotta per i toscani

Diretta testuale su Tmw a partire dalle 17,30 di oggi!

L'occasione per riagganciare la vetta, con una partita ancora da recuperare. Il secondo dei due posticipi domenicali di Serie B vede in scena l'Empoli di Aurelio Andreazzoli in campo tra le mura amiche contro la Virtus Entella (calcio d'inizio alle ore 17.00). La formazione ligure è impantanata nella lotta per non retrocedere e cerca di uscire da una spirale involutiva visti i tre match senza successi. Una partita che non sembra impossibile per l'Empoli, ma che nasconde diverse insidie.

COME ARRIVA L'EMPOLI- I toscani sono a caccia del quindicesimo risultato utile di fila. Andreazzoli va verso la conferma del consueto 4-3-1-2 con la consueta coppia del gol Donnarumma-Caputo. Tra i convocati rientra Untersee, mentre non ce la fa Ninkovic. Rispetto alla formazione vista contro l'Avellino ritornerà Maietta al centro della difesa, con Veseli che completerà la coppia di centrali.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Aglietti torna da ex ad Empoli e deve fare i conti con qualche dubbio di formazione. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, ma deve essere sciolto ancora qualche nodo sull'undici che scenderà in campo. In difesa De Santis favorito su Pellizzer, mentre Gatto prenderà il posto di Belli. De Luca guiderà l'attacco con Lamantia al suo fianco, mentre non ce la fanno Luppi, Diaw e Havlena.

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo Maietta, Veseli, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc; Donnarumma, Caputo. A disposizione: Giacomel, Imperiale, Luperto, Polvani, Untersee, Brighi, Lollo, Traorè, Rodriguez. Allenatore: Andreazzoli.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Ceccarelli, De Santis, Cremonesi; Gatto, Crimi, Acampora, Ardizzone, Llullako; Lamantia; De Luca. A disposizione: Paroni, Benedetti, Nikic, Brivio, Troiano, Di Paola, Icardi, Eramo, Aramu, Gatto, Petrovic. Allenatore: Aglietti