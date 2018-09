Le probabili formazioni di Empoli-Lazio - Inzaghi coi dubbi sugli esterni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il leitmotiv è il gioco propositivo. Da un lato quello ricercato, dei passaggi, che l'Empoli prova a proporre costantemente. Dall'altro quello verticale della Lazio, che facilmente arriva in porta e tante occasioni riesce a creare. Al rientro dalla sosta, nel match valevole per la quarta giornata di campionato, si sfidano queste squadre. Appuntamento alle 18 al Castellani, ne vedremo delle belle.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Di tutto un po'. In questa prima parte di stagione l'Empoli non s'è fatto mancare nulla, raccogliendo una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Dopo l'ottimo esordio contro il Cagliari, gli azzurri sono caduti sul campo del Genoa, ottenendo poi un buon punto nel catino del Chievo. Il passo è quello giusto, così ci si salva, ma chiaramente è ancora troppo presto per dirlo. Aurelio Andreazzoli per quest'incontro ha ancora qualche dubbio di formazione, a cominciare dal modulo, per cui è probabile il passaggio al 4-3-2-1. Il nodo più grande riguarda il ballottaggio tra La Gumina e Bennacer e da questo dipenderà anche la posizione di Krunic, se da interno o da secondo trequartista dietro a Caputo al fianco di Zajc. Torna Provedel e insidia Terracciano per un posto tra i pali. Intanto in difesa out Antonelli, mentre Pasqual s'è allenato ancora a parte, pertanto potrebbe esserci Veseli dal primo minuto.

COME ARRIVA LA LAZIO - Il calendario non è stato di certo amichevole, visto che ha riservato un debutto contro il Napoli e la seconda di campionato contro la Juventus. Zero punti raccolti dalla Lazio, poi il primo successo all'Olimpico nel derby contro il Frosinone. E adesso gli uomini di Simone Inzaghi vogliono ancora accumulare punti per perseguire quel sogno chiamato Champions League. Tutti i dubbi dell'allenatore di Piacenza, per quel che riguarda la formazione, sono sugli esterni del suo consueto 3-5-1-1. Basta insidia Marusic per un posto da titolare a destra, mentre dall'altro lato Durmisi fa lo stesso con Lulic. In difesa invece il ballottaggio per rimpiazzare l'infortunato Luiz Felipe è tra Wallace e Caceres, con il primo in vantaggio. In avanti Luis Alberto agirà alle spalle di Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Acquah, Capezzi, Bennacer; Krunic, Zajc; Caputo.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile.