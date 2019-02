Le probabili formazioni di Empoli-Sassuolo – Caputo sfida Babacar

Fischio d'inizio domani pomeriggio pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Due squadre con un gioco davvero spettacolare. Ma ora contano soltanto i punti. Empoli e Sassuolo si sfidano nella 24^a giornata di serie A: i padroni di casa hanno un solo risultato dalla loro parte, ovvero la vittoria. La zona retrocessione è troppo vicina, bisogna rispondere agli avversari. Neroverdi meno preoccupati, vista la posizione di classifica decisamente migliore rispetto ai toscani. Sarà comunque una gara molto interessante, per capire come la squadra di De Zerbi affronterà un momento cruciale della stagione.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Il momento negativo degli azzurri dura ormai da troppo tempo. L'ultimo successo risale al 2-1 interno contro il Bologna datato 9 dicembre, poi soltanto due punti conquistati in otto gare. La squadra di Iachini deve assolutamente tornare alla vittoria in una partita importantissima. Pochi dubbi di formazione, anche se si va verso il 4-3-3: al momento si giocherà con la difesa a tre, ma non è esclusa una scelta a sorpresa dell'ultimo minuto. In porta Dragowski potrebbe insediare Provedel, mentre in difesa Veseli, Silvestre e Dell'Orco completeranno il pacchetto. In caso di difesa a quattro uno dei tre partirà dalla panchina con Di Lorenzo e Pasqual che si abbasseranno. Bennacer, Krunic e Traore sono sicuri di un posto in mediana, mentre Farias e Caputo andranno a formare il reparto avanzato. In caso di attacco a tre ci potrebbe essere l'avanzamento di Krunic sulla destra, con Acquah in mezzo al campo.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Abbiamo visto una squadra poco concentrata e molto confusa nell'ultimo match, ma di fronte c'era pur sempre la Juventus. Dopo un stop indolore i neroverdi vogliono assolutamente ripartire e la trasferta di Empoli potrebbe regalare un buon bottino. Duncan ritorna dalla squalifica e andrà in mediana con Locatelli e Sensi, il sacrificato sembra essere proprio Bourabia. Il modulo non si cambia, sarà 4-3-3 con Consigli in porta. Lirola, Peluso, Magnani e Rogerio andranno in difesa, anche se Ferrari potrebbe ritagliarsi un posto. In attacco Berardi e Djuricic si posizioneranno ai lati, con Babacar unica punta. Attenzione a Boga, De Zerbi potrebbe dargli fiducia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-1-1): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Pasqual; Farias; Caputo.

A disposizione: Provedel, Rasmussen, Diks, Pajac, Antonelli, Maietta, Brighi, Ucan, La Gumina, Oberlin, Mchelidze, Acquah.

Allenatore: Giuseppe Iachini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, Magnani, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.

A disposizione: Pegolo, Demiral, Adjapong, Ferrari, Lemos, Bourabia, Boga, Magnanelli, Scamacca, Di Francesco, Brignola, Matri.

Allenatore: Roberto De Zerbi