Le probabili formazioni di Entella-Ascoli - Squalificato La Mantia

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima chiamata per la salvezza: lo spareggio tra Virtus Entella e Ascoli, oltre a racchiudere in sé il climax della stagione delle due compagini, può determinare molto nella bagarre per la permanenza in B. L'altalena biancoceleste ha fatto registrare un'altra battuta d'arresto, contro il Bari di Grosso: continuità cercasi, per arricchire il magro bottino (quattro punti) delle ultime cinque uscite. Situazione analoga per il Picchio, che è però in serie positiva da due turni: dopo la rimonta di Cremona, la truppa di Cosmi ha acciuffato un pari contro il Perugia.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Sarà assente La Mantia, non arruolabile per squalifica. Aglietti, orfano del suo bomber, sarà costretto a rimodellare il tandem: Gatto è al momento in pole per fare coppia con Aramu. Solo conferme, dalla cintola in giù: Aliji e Belli saranno i laterali, Troiano play basso, Crimi e Ardizzone le due mezzali. Ceccarelli guida la linea difensiva, spalleggiato da Benedetti e Pellizzer, che avranno il compito di blindare lo specchio protetto da Iacobucci.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Infermeria affollata: restano ai box Bianchi, Carpani, Favilli, Mengoni e Martinho. Mister Cosmi ha espresso in conferenza l'esigenza di operare alcuni cambi, ma si tratterà verosimilmente di un turnover moderato. Gigliotti potrebbe essere la novità in difesa, insieme a Padella e Cherubin. Buzzegoli con Addae e D'Urso in mediana, Mogos e Mignanelli pronti a presidiare ancora i binari esterni. Per l'attacco, Lores Varela e Monachello restano avanti su Ganz.

Ecco le probabili formazioni:

ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Pellizzer, Ceccarelli, Benedetti; Belli, Crimi, Troiano, Ardizzone, Aliji; Gatto. Aramu. A disposizione: Paroni, De Santis, Nizzetto, Icardi, Eramo, Llullaku, Di Paola, Petrovic, Acampora, Currarino, Brivio. Allenatore: Alfredo Aglietti.

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; Padella, Gigliotti, Cherubin; Mogos, Buzzegoli, Addae, D'Urso, Mignanelli; Lores Varela, Monachello. A disposizione: Lanni, Venditti, Florio, De Santis, Pinto, Castellano, Baldini, Parlati, Kanouté, Ganz, Clemenza, De Feo, Rosseti. Allenatore: Serse Cosmi.