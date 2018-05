Le probabili formazioni di Entella-Frosinone - In palio tre punti pesantissimi

Calcio d'inizio ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Vietato sbagliare. Quella tra Virtus Entella e Frosinone più che una sfida potrebbe essere una vera e propria sentenza: le due squadre, infatti, sono ad un crocevia fondamentale per la propria stagione. Se è vero che i ciociari hanno bisogno di un successo per compiere un importante scatto verso la Serie A e confermarsi al secondo posto in classifica ad una giornata dalla fine, i liguri hanno uguale necessità di portare a casa i tre punti per abbandonare il terzultimo posto e magari uscire dalla zona rossa.

Gol e spettacolo negli ultimi quattro precedenti, con diciotto gol realizzati: spicca lo 3-3 della stagione 2014/2015, così come il clamoroso e pirotecnico 4-3 dell’andata in favore della squadra di Moreno Longo (doppietta di Ciano e Ciofani). Lo spettacolo, dunque, è assicurato.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Solo quattro punti nelle ultime cinque partite per la Virtus Entella e sconfitta contro la Salernitana nell’ultimo turno che è costata la panchina ad Aglietti: al suo posto Volpe. Cremonesi unico assente, possibile 3-5-2 (ma non è da escludere la difesa a quattro...) con La Mantia e Petkovic in avanti. A centrocampo Belli e Gatto dovrebbero essere i due esterni, con Ardizzone e Crimi ai lati di Troiano in mezzo. In difesa, infine, saranno Benedetti, Ceccarelli e Pellizzer a partire dal 1' avanti a Paroni.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Longo ha recuperato Maiello, Bardi e M. Ciofani, tutti convocati per la trasferta di questo pomeriggio: out D. Ciofani, Soddimo e Crivello. Sarà 4-2-3-1 per i giallazzurri, che arrivano a questa sfida dall'1-0 inflitto al Carpi: in avanti Citro sarà l'unico punto di riferimento, con Paganini, Ciano e Dionisi alle sue spalle. Chibsah e Gori saranno i due mediani, mentre in difesa Brighenti, Terranova, Ariaudo e Krajnc (in pole su Beghetto) dovrebbero formare la linea a quattro avanti a Vigorito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Paroni; Benedetti, Ceccarelli, Pellizzer; Belli, Crimi, Troiano, Ardizzone, Gatto; La Mantia, Petkovic. A disposizione: Iacobucci, Massolo, Nizzetto, Brivio, Aliiji, De Santis, Acampora, Di Paola, Eramo, Llullaku, Aramu, Currarino, De Luca. Allenatore: Gennaro Volpe.

FROSINONE (4-2-3-1): Vigorito; Brighenti, Terranova, Ariaudo, Krajnc; Gori, Chibsah; Paganini, Ciano, Dionisi; Citro. A disposizione: Bardi, Zappino, Russo, M. Ciofani, Beghetto, Besea, Konè, Frara, Matarese, Sammarco, Maiello, Volpe. Allenatore: Moreno Longo.