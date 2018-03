Le probabili formazioni di Entella-Parma - Dubbio Insigne per D'Aversa

Fischio d'inizio alle 15. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dare continuità ai propri risultati. E' questo l'obiettivo del Parma, squadra che, come dichiarato ieri in conferenza stampa dal proprio allenatore Roberto D'Aversa, da qui a fine campionato avrà il compito di provare a consolidare la propria posizione in classifica e, se possibile, di migliorarla ulteriormente, approfittando di eventuali passi falsi delle prime della classe. Dopo due vittorie di fila, entrambe ottenute in trasferta, la compagine ducale quest'oggi (fischio d'inizio: ore 15) sarà di scena allo stadio Comunale di Chiavari, al cospetto di una Virtus Entella che naviga nelle zone pericolose della graduatoria: un impegno delicato, dunque, per i crociati, i quali, per portare a casa l'intera posta in palio, dovranno necessariamente mettere in campo la stessa fame e la stessa cattiveria che inevitabilmente metteranno i liguri. All'andata si imposero i gialloblu, con un 3-1 che diede il la alla serie positiva che portò il Parma ad essere una delle protagoniste assolute prima di fine 2017. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Valerio Vecchi di Lamezia Terme, e dal quarto uomo, il signor Simone Sozza di Seregno.

COME ARRIVA L'ENTELLA - E' col 3-5-2 (5-3-2 in fase di non possesso) che mister Aglietti proverà a far punti contro il lanciatissimo Parma del collega D'Aversa. A protezione di Iacobucci, uno degli ex dell'incontro, ci saranno Benedetti, Ceccarelli e Cremonesi, mentre in mezzo al campo agiranno Gatto (favorito sul più difensivo De Santis), Ardizzone, Acampora (in ballottaggio col rientrante capitan Troiano), Crimi e Aliji (al momento in vantaggio su Brivio). Pochi dubbi, invece, in attacco, dove La Mantia e De Luca avranno il compito di far male alla retroguardia guidata da Lucarelli. Non saranno del match i lungodegenti Luppi e Diaw.

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa si trascina il dubbio Insigne, fermatosi nell'allenamento di rifinitura ma comunque convocato. Per i crociati pochi altri dubbi, con Iacoponi-Lucarelli centrali e Gagliolo-Gazzola esterni. A centrocampo Munari schermo e Scavone-Dezi incursori, mentre davanti Baraye al fianco di Calaiò e a uno tra Insigne, Di Gaudio e Da Cruz. In caso fosse quest'ultimo a giocare, Baraye traslocherebbe a destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Benedetti, Ceccarelli, Cremonesi; Gatto, Ardizzone, Acampora, Crimi, Aliji; La Mantia, De Luca.

A disposizione: Paroni, Massolo, Pellizzer, Belli, De Santis, Brivio, Troiano, Di Paola, Nizzetto, Icardi, Eramo, Currarino, Aramu, Llullaku.

Allenatore: Aglietti.

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Munari, Scavone; Insigne, Calaiò, Baraye.

A disposizione: Dini, Nardi, Mazzocchi, Anastasio, Di Cesare, Sierralta, Barillà, Vacca, Ceravolo, Da Cruz, Di Gaudio, Frediani, Siligardi.

Allenatore: D'Aversa.